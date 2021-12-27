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不必花錢又能發電 宜蘭縣府與民間共創太陽能光電球場

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭第一座座與民間公司合作興建的校園太陽能光電球場位於復興國中，大約是3座、7米高的籃球場大小，預計每年發電302.94千瓦。記者戴永華／攝影
宜蘭第一座座與民間公司合作興建的校園太陽能光電球場位於復興國中，大約是3座、7米高的籃球場大小，預計每年發電302.94千瓦。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府與民間綠能公司合作在學校推動興建太陽能光電球場，不但可以節能減碳，更能擴充學生運動空間，復興國中及凱旋國中的光電球場最近陸續完工開放，學進國小光電球場也完成基礎建設，明年可以啟用。

官方與民間公司的合作模式，是由民間綠能公司負擔興建光電球場的費用，啟用後發電，由民間綠能公司把電賣給台電公司獲取收益，依照收益比例，分配回饋金給縣政府；好處是，學校至少可以免費獲得一座數千萬元的太陽能光電球場，還有機會獲得分配回饋金，更具環保減碳效益，一舉數得。

縣政府教育處表示，全縣第一座校園太陽能光電球場位於復興國中，由大同公司出資2500萬元興建，日前完工啟用，這座太陽能光電球場大約是3座、7米高的籃球場大小，面積1468平方公尺，由鋼骨結構太陽能板組成，預計每年發電達302.94千瓦，可提供遮陽避雨的球場及綠能發電，不僅解決學校雨天上體育課的場地問題，同時為縣府節省興建經費。

縣長林姿妙表示，復興國中群育館原本是校內唯一可供球類運動的室內場館，僅一座籃球場大小，每逢下雨時分，經常同時會有5個班級學生在館內上體育課，非常擁擠；但由於重建老舊體育館需要龐大經費且曠日費時，短期內恐無法解決下雨天體育課及學生運動空間不足的問題，所以縣政府積極鼓勵學校設置太陽能光電球場，解決現有運動空間不足的窘境。

復興國中太陽能光電球場今年6月初開工，經過5個月施工就已完成，工程快速順利。大同公司執行副總沈柏延表示，復興國中是宜蘭第一座完工併網的光電球場，連同該校的部分校舍屋頂太陽能發電，每年總共發電達81萬度，節能減碳406噸，相當於一輛125西西機車騎了856萬公里的碳排放量，效益很不錯。

宜蘭第一座座與民間公司合作興建的校園太陽能光電球場位於復興國中，大約是3座、7米高的籃球場大小，預計每年發電302.94千瓦。記者戴永華／攝影
宜蘭第一座座與民間公司合作興建的校園太陽能光電球場位於復興國中，大約是3座、7米高的籃球場大小，預計每年發電302.94千瓦。記者戴永華／攝影

體育 減碳 宜蘭

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