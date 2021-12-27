不必花錢又能發電 宜蘭縣府與民間共創太陽能光電球場

宜蘭縣政府與民間綠能公司合作在學校推動興建太陽能光電球場，不但可以節能減碳，更能擴充學生運動空間，復興國中及凱旋國中的光電球場最近陸續完工開放，學進國小光電球場也完成基礎建設，明年可以啟用。

官方與民間公司的合作模式，是由民間綠能公司負擔興建光電球場的費用，啟用後發電，由民間綠能公司把電賣給台電公司獲取收益，依照收益比例，分配回饋金給縣政府；好處是，學校至少可以免費獲得一座數千萬元的太陽能光電球場，還有機會獲得分配回饋金，更具環保減碳效益，一舉數得。

縣政府教育處表示，全縣第一座校園太陽能光電球場位於復興國中，由大同公司出資2500萬元興建，日前完工啟用，這座太陽能光電球場大約是3座、7米高的籃球場大小，面積1468平方公尺，由鋼骨結構太陽能板組成，預計每年發電達302.94千瓦，可提供遮陽避雨的球場及綠能發電，不僅解決學校雨天上體育課的場地問題，同時為縣府節省興建經費。

縣長林姿妙表示，復興國中群育館原本是校內唯一可供球類運動的室內場館，僅一座籃球場大小，每逢下雨時分，經常同時會有5個班級學生在館內上體育課，非常擁擠；但由於重建老舊體育館需要龐大經費且曠日費時，短期內恐無法解決下雨天體育課及學生運動空間不足的問題，所以縣政府積極鼓勵學校設置太陽能光電球場，解決現有運動空間不足的窘境。