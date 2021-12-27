防疫送豬！縣長送大豬感謝部落設防疫站、自主清消

今年5月中央疫情指揮中心宣布全國提升三級警戒，為阻止新冠肺炎疫情進入原鄉，台東縣有64個原住民族部落採取自主管理，各部落安排人員在入口值班，開設防疫站、自主清消實聯制管理，縣長饒慶鈴為感謝部落防疫，決定「贈豬獎勵」，感謝部落防疫工作人員。

台東縣府表示，各部落自主防疫工作包括，金峰鄉嘉蘭村暫停開放部落廣場、大武鄉大鳥村在入村口設置防疫站、達仁鄉南田村在入村開設防疫站，族人自主出錢出力自己動手，分工合作製作提醒告示牌。

青年會或婦女會並且安排輪值人員，對進入的車輛、民眾實聯制登記、測體溫等措施。另不少部落青年也主動在部落入口，勸離及禁止遊客進入部落等，希望減少外人進入部落並提醒戴口罩。

饒慶鈴日前府內幕僚討論，如何頒贈賀禮感謝部落，討論到縣境內183處部落，每年約辦理160場次歲時祭儀，縣府每年皆會致贈部落辦理歲時祭儀所需之豬隻。今年因疫情升溫，許多部落停辦祭儀，但族人防疫期間展現出的凝聚力與團結性亦令人感動，決定「贈豬」感謝。