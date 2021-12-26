基隆元旦升旗成功國小舉行 因防疫縮小規模
基隆市明年元旦升旗典禮將在成功國小操場舉行，市府今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，縮小規模辦理，往年發放紀念品及安排專車接送等措施都將取消。
基隆市政府社會處發布新聞稿表示，基隆市明年元旦「台灣頭，看日出」升旗典禮將在成功國小操場舉行，因應防疫仍比照今年縮小規模，由市長林右昌率領市府團隊首長出席，以簡單、莊嚴且隆重方式辦理，並由崇右影藝科技大學街舞團隊帶來開場表演。
社會處指出，往年元旦升旗典禮為鼓勵民眾共襄盛舉，都由獅子會等社團協助提供熱食，主辦單位除發放紀念品外，並安排各區升旗專車以利民眾搭乘，明年元旦升旗典禮為配合防疫縮小規模，上述各項措施皆取消，提醒當天出席民眾做好防寒準備，並配合主辦單位在會場的各項防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言