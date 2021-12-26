快訊

空手道／世錦賽中華隊返台傳11人確診 文姿云移訓未參賽

吳宗憲兒鹿希派夜店旁抽大麻菸遭逮 10萬交保不發一語

基隆元旦升旗成功國小舉行 因防疫縮小規模

中央社 / 基隆26日電

基隆市明年元旦升旗典禮將在成功國小操場舉行，市府今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，縮小規模辦理，往年發放紀念品及安排專車接送等措施都將取消。

基隆市政府社會處發布新聞稿表示，基隆市明年元旦「台灣頭，看日出」升旗典禮將在成功國小操場舉行，因應防疫仍比照今年縮小規模，由市長林右昌率領市府團隊首長出席，以簡單、莊嚴且隆重方式辦理，並由崇右影藝科技大學街舞團隊帶來開場表演。

社會處指出，往年元旦升旗典禮為鼓勵民眾共襄盛舉，都由獅子會等社團協助提供熱食，主辦單位除發放紀念品外，並安排各區升旗專車以利民眾搭乘，明年元旦升旗典禮為配合防疫縮小規模，上述各項措施皆取消，提醒當天出席民眾做好防寒準備，並配合主辦單位在會場的各項防疫措施。

基隆 獅子會 街舞

延伸閱讀

疫情一變再變 陳時中：防疫便民若不能兩全以防疫優先

影／基隆釣客昨午落海 陸海空今早再次動員搜救

基隆運動場公廁 升等「飯店級」

上海防疫新規亂航班 春節返鄉檢疫充滿變數

相關新聞

宜蘭冬山舊河港燈節夜景裝置藝術 每晚亮燈到明年2/20

宜蘭縣冬山鄉公所配合亮點計畫工程，在舊河道水岸步道至冬山車站廣場辦理「冬山舊河港燈節」，邀請藝術家發揮創意設計10組燈光...

為了當森林護管員 59歲碩士男負重20公斤跑1公里

台東林管處明年將約僱7名森林護管員（含原民保障名額3名），昨起到今天自辦招考，吸引70人報名參加測驗，首日術科考試，最年...

基隆運動場公廁 升等「飯店級」

基隆市各運動場所公廁使用率都非常高，每天一早都有大批民眾運動，也是選手練習的地方，因高使用率及高耗損率，常被民眾抱怨有味...

台東女中彩繪布鞋 義賣助院生

台東女中美術班學生將藝術化為善心，彩繪200多雙帆布鞋，參與「藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動，義賣所得全數捐給牧心智能...

花蓮婦幼園區開幕 徐榛蔚秀施政成果

花蓮縣長徐榛蔚施政滿3年，昨天報告施政成果，同時宣布婦幼親創園區啟用。對於是否尋求連任，她未鬆口表態，僅說「努力做好每一...

蘭陽起「議」 聚焦青年在地築夢

宜蘭縣政府文化局舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇，以「蘭陽起議」為題，聚焦田園、海洋、藝文三大領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。