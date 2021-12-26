快訊

石虎與光電的生態零和拉鋸戰 養好老鼠會是解方？

「連環泡」女星方芳喜曬中國身分證 網驚揭真相：還是能用健保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了當森林護管員 59歲碩士男負重20公斤跑1公里

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲。記者卜敏正／翻攝
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲。記者卜敏正／翻攝

台東林管處明年將約僱7名森林護管員（含原民保障名額3名），昨起到今天自辦招考，吸引70人報名參加測驗，首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲，也有7名女考生，測驗者須會騎循環檔機車，負重20公斤跑1000公尺，共有52名考生通過首日測驗。

台東林管處長吳昌祐說，今天將筆試及口試，最後從中擇優錄取，考試結果預計27日上午10點，在台東林管處網站公告，另寄發甄試結果通知書。錄取人員將於明年1月17日報到接受訓練，期盼這一批生力軍為林管處注入新活力，成為山林守護增添生力軍。

台東林管處表示，這次報名成員9成設籍台東縣，原民身分高達6成，2天測驗分成二階段，昨第一階段術科測驗，今天第二階段學科筆試、口試。

台東林管處指出，森林護管員報考資格只需具備高中職學歷，但考生有半數大學學歷，59歲男子為某大學碩士，就讀相關科系，對於森林護管員相當有興趣才報名參加。65人審查合格，昨術科測驗，騎乘循環檔機車與負重跑走，有55名考生到場應試，須完成直線駕駛換檔，需換至3檔才算通過，除3人不熟悉打檔車或過於緊張，其餘考生順利通過。

通過打檔車測驗52名考生，昨下午參加負重跑走測驗，需負重20公斤，在規定時間內走完或跑完1000公尺，男生必須在8分30秒內、女生9分30秒內完成，術科測驗全部合格才能參加第二階段筆試、口試，7名女考生術科全過關。

林管處森林護管員底薪為3萬30元，另配合行政院已於去年將約僱人員報酬，由原本單一報酬薪點改為級距設計，約僱森林護管員的薪給將可逐級陞遷，未來每月本薪最高可達4萬5045元，1年1聘，無重大危失可續聘。

台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲，測驗者必須負重20公斤跑1公里。記者卜敏正／翻攝
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲，測驗者必須負重20公斤跑1公里。記者卜敏正／翻攝
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲，測驗者必須負重20公斤跑1公里。記者卜敏正／翻攝
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲，測驗者必須負重20公斤跑1公里。記者卜敏正／翻攝
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，測驗者須會騎循環檔機車。記者卜敏正／翻攝
台東林管處明年將約僱7名森林護管員首日術科考試，測驗者須會騎循環檔機車。記者卜敏正／翻攝

台東 行政院 科系

延伸閱讀

新竹林管處招森林護管員 測驗騎檔車、負重跑

祖靈保庇！KIRIN Bar BEER推Bar原民傳智設計罐太吸睛

點亮貓頭鷹守護原民區 高雄杉林大愛3米高大型燈飾超可愛

從原民父、母姓或傳統名字才能取得原民身分 違憲嗎？

相關新聞

為了當森林護管員 59歲碩士男負重20公斤跑1公里

台東林管處明年將約僱7名森林護管員（含原民保障名額3名），昨起到今天自辦招考，吸引70人報名參加測驗，首日術科考試，最年...

基隆運動場公廁 升等「飯店級」

基隆市各運動場所公廁使用率都非常高，每天一早都有大批民眾運動，也是選手練習的地方，因高使用率及高耗損率，常被民眾抱怨有味...

台東女中彩繪布鞋 義賣助院生

台東女中美術班學生將藝術化為善心，彩繪200多雙帆布鞋，參與「藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動，義賣所得全數捐給牧心智能...

花蓮婦幼園區開幕 徐榛蔚秀施政成果

花蓮縣長徐榛蔚施政滿3年，昨天報告施政成果，同時宣布婦幼親創園區啟用。對於是否尋求連任，她未鬆口表態，僅說「努力做好每一...

蘭陽起「議」 聚焦青年在地築夢

宜蘭縣政府文化局舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇，以「蘭陽起議」為題，聚焦田園、海洋、藝文三大領域...

基隆耶誕晚會報佳音 林右昌：未來車站前有定時表演

基隆市文化局、眾教會及基隆市喜樂生活發展協會攜手，今晚間8點在海洋廣場舉辦耶誕晚會，眾人祝禱平安，市長林右昌和所有牧者祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。