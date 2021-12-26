為了當森林護管員 59歲碩士男負重20公斤跑1公里

台東林管處明年將約僱7名森林護管員（含原民保障名額3名），昨起到今天自辦招考，吸引70人報名參加測驗，首日術科考試，最年長為59歲碩士男，最年輕僅21歲，也有7名女考生，測驗者須會騎循環檔機車，負重20公斤跑1000公尺，共有52名考生通過首日測驗。

台東林管處長吳昌祐說，今天將筆試及口試，最後從中擇優錄取，考試結果預計27日上午10點，在台東林管處網站公告，另寄發甄試結果通知書。錄取人員將於明年1月17日報到接受訓練，期盼這一批生力軍為林管處注入新活力，成為山林守護增添生力軍。

台東林管處表示，這次報名成員9成設籍台東縣，原民身分高達6成，2天測驗分成二階段，昨第一階段術科測驗，今天第二階段學科筆試、口試。

台東林管處指出，森林護管員報考資格只需具備高中職學歷，但考生有半數大學學歷，59歲男子為某大學碩士，就讀相關科系，對於森林護管員相當有興趣才報名參加。65人審查合格，昨術科測驗，騎乘循環檔機車與負重跑走，有55名考生到場應試，須完成直線駕駛換檔，需換至3檔才算通過，除3人不熟悉打檔車或過於緊張，其餘考生順利通過。

通過打檔車測驗52名考生，昨下午參加負重跑走測驗，需負重20公斤，在規定時間內走完或跑完1000公尺，男生必須在8分30秒內、女生9分30秒內完成，術科測驗全部合格才能參加第二階段筆試、口試，7名女考生術科全過關。