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基隆耶誕晚會報佳音 林右昌：未來車站前有定時表演

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆耶誕晚會報佳音，林右昌表示，未來站前有顆蛋定時表演。圖／基隆市政府提供
基隆耶誕晚會報佳音，林右昌表示，未來站前有顆蛋定時表演。圖／基隆市政府提供

基隆文化局、眾教會及基隆市喜樂生活發展協會攜手，今晚間8點在海洋廣場舉辦耶誕晚會，眾人祝禱平安，市長林右昌和所有牧者祝禱基隆平安，並與大家分享多項建設進展，打造國門新意象、新樣貌。林右昌還說，網路最近傳車站前有顆蛋，他解釋那是「山海鳴光」裝置藝術，配合國門廣場開幕啟用，屆時會定時有燈光表演。

林右昌指出，基隆耶誕晚會，跟其他城市不一樣，是由基隆市教會長老與教友們籌備，齊聚一堂為這城市祈福的日子，因為大家的祝福，讓這城市變更好。他說，城際轉運站預計農曆年後就要蓋好，以後可在轉運站內頂棚，半開放空間舉辦聖誕節活動。

林右昌說，小艇碼頭前建物在農曆年後拆除，國門廣場未來跟海洋廣場、郵輪廣場接連，打造國門新意象，基隆正快速蛻變。林市長打趣說，網路傳車站前有顆蛋，他解釋那是「山海鳴光」裝置藝術，配合國門廣場開幕啟用，屆時會定時有燈光表演。

文化局長陳靜萍表示，耶誕晚會少不了音樂的陪伴，今晚邀請7組多元類型音樂表演團體，包括Arise樂團加長笛浪漫文藝表演、MojoFun大提琴室內樂團、電子大提琴何伯謙、雨都舞蹈團、鼓動森林音樂工作室、仁愛國小合唱團等團體演出，除了耶誕燈塔視覺享受，也帶來港邊佳音增添耶誕氣息。

今年喜樂生活發展協會設計的17米節能減碳耶誕樹，使用3萬顆LED燈飾，是另類港邊耶誕燈塔，將點亮到明年1月2日，無論什麼角度，都可感受到聖誕樹散發溫暖光芒，成為民眾拍照打卡熱點。

基隆耶誕晚會報佳音，林右昌表示，未來站前有顆蛋定時表演。圖／基隆市政府提供
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基隆耶誕晚會報佳音，林右昌表示，未來站前有顆蛋定時表演。圖／基隆市政府提供
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基隆耶誕晚會報佳音，林右昌表示，未來站前有顆蛋定時表演。圖／基隆市政府提供
基隆耶誕晚會報佳音，林右昌表示，未來站前有顆蛋定時表演。圖／基隆市政府提供
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