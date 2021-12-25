流感疫苗施打率少一成 基隆指定施打站祭50元禮券

現在已進入流感高峰期，但基隆市衛生局統計施打率比往年少一成，不少長者有錯誤觀念，誤以為打了新冠疫苗就不用打流感疫苗，還有下雨天氣冷，也影響施打意願。為提高流感疫苗施打率，50歲以上民眾到指定的兩處地點施打，就送50元禮券。

衛生局表示，50歲民眾，即日起至30日到基隆火車站的施打站，每天中午12點半至晚上8點；或27日起到30日止，每天上午10時到傍晚6時到東岸商場的施打站，都可獲50元券。民眾也可以就近到各衛生所或診所打流感，但沒有送禮券。

今天基隆下雨，天氣冷吱吱，基隆火車站有不少人去施打流感，民眾拿到50元禮券很開心，認為不無小補。衛生局疾管理科長郭香蘭表示，基隆新冠肺炎施打率很高，到目前第一劑涵蓋率80.2%，第二劑的涵蓋率68.7%。但衛生局統計，流感平均只有38%左右，和往年同時期約有50%，平均少了一成左右。

衛生局打電話請民眾來打流感，發現有的長者說最近天氣冷，基隆雨又下不停；甚至有長者向志工表示，已經有打2、3劑新冠疫苗，流感有沒有打應沒關係，想晚一點；有的則怕打怕會有狀況。