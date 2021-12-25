影／大甲媽首度東巡轟動花蓮 大批信眾頂寒風熱情追隨

台中大甲鎮瀾宮媽祖首度東巡，聖駕今天下午抵達花蓮，在花蓮市美崙地區遶境，吸引大批信眾頂著寒風追隨；家住美崙地區的黃小姐與家人雙手合十，見到媽祖鸞駕興奮不已，一路徒步跟著走，走到民權、中興路口更有鑽轎腳的難得機會，讓她激動地說「很感動」。

在花蓮港天宮力邀之下，大甲鎮瀾宮媽祖300年來首度東巡，今天下午起一連兩天在花蓮市、吉安鄉等地遶境，祈求除疫息災。這也是花蓮港天宮繼邀請到白沙屯拱天宮、北港朝天宮後，促成大甲媽首次東巡花蓮。

鎮瀾宮與港天宮雙媽合體轟動花蓮，長長隊伍下午4時從東旭觀海酒店（原亞士都飯店）出發，在美崙地區步行。今天花蓮地區濕冷，風勢強勁，但在隊伍起步後，雨勢暫歇，大批信眾跟在鸞駕後徒步遶境，沿途也有大批信眾不畏寒風，雙手合十站在路邊等候，媽祖鸞駕一到，立即鞠躬行禮加入步行隊伍。

媽祖鸞駕一路向前，走到民權路、中興路口時開放民眾鑽駕轎，信眾相當興奮，一個接一個跪在地上排隊，還有阿嬤背著小孫子一同鑽轎腳。

港天宮建地1500坪，是花蓮市規模最大廟宇，近幾年接連促成白沙屯拱天宮、北港朝天宮前來遶境或舉辦法會，這次再度促成鎮瀾宮媽祖首度東巡。港天宮董事長賴榮文表示，大甲媽祖遶境活動從清代就已盛行，信徒沿清代進香路線，徒步從一座廟宇再到另一座廟宇，非常有特色，希望透過兩天遶境，護佑鄉親。