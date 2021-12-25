蘭陽起「議」文化論壇 聚焦宜蘭青年在地發展

宜蘭縣政府文化局今年舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇，以「蘭陽起議」為題，聚焦田園、海洋、藝文三大領域；半年來藉由系列活動，搜集逾500人的宜蘭願景，今天在中興文創園區呈現，現場也安排論壇分享、文化市集、主題展覽等猶如同樂會，吸引不少民眾走走逛逛，體驗蘭陽文化。

文化局今年首次舉辦該文化論壇，讓返鄉青年、從事文化推動的先行者，培育審議人才、到地方走讀策展，也深入校園推廣，吸引逾500位學生共襄盛舉，另有3場議題工作坊，討論宜蘭整體藝文、田園與海洋所面臨的問題與建議。

今天在中興文創園區登場的「文化論壇暨多元策展活動」，文化局長呂信芳等3人，將象徵蘭陽青年三大願景「推動宜蘭草根文化永續政策」、「打造友善藝文展演創作空間」、「強化青年資源整合平台」的拼圖拼上。

論壇不只邀請「少年阿公」方子維、知名詩人曾貴麟等人交流想法，亦將民眾寫在布條上的宜蘭願景，像是「願平原下的文化永存」、「回來和宜蘭一起變老」等，裝飾成一棵聖誕樹呈現。

現場還有主題策展、文化市集，以及文化體驗，不少民眾感到新奇，像是玩粉彩，或是碾米、香餅DIY等，都能更多認識深耕宜蘭的團隊。