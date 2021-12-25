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蘭陽起「議」文化論壇 聚焦宜蘭青年在地發展

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府文化局今天在中興文創園區舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇暨多元策展活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府文化局今天在中興文創園區舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇暨多元策展活動。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府文化局今年舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇，以「蘭陽起議」為題，聚焦田園、海洋、藝文三大領域；半年來藉由系列活動，搜集逾500人的宜蘭願景，今天在中興文創園區呈現，現場也安排論壇分享、文化市集、主題展覽等猶如同樂會，吸引不少民眾走走逛逛，體驗蘭陽文化。

文化局今年首次舉辦該文化論壇，讓返鄉青年、從事文化推動的先行者，培育審議人才、到地方走讀策展，也深入校園推廣，吸引逾500位學生共襄盛舉，另有3場議題工作坊，討論宜蘭整體藝文、田園與海洋所面臨的問題與建議。

今天在中興文創園區登場的「文化論壇暨多元策展活動」，文化局長呂信芳等3人，將象徵蘭陽青年三大願景「推動宜蘭草根文化永續政策」、「打造友善藝文展演創作空間」、「強化青年資源整合平台」的拼圖拼上。

論壇不只邀請「少年阿公」方子維、知名詩人曾貴麟等人交流想法，亦將民眾寫在布條上的宜蘭願景，像是「願平原下的文化永存」、「回來和宜蘭一起變老」等，裝飾成一棵聖誕樹呈現。

現場還有主題策展、文化市集，以及文化體驗，不少民眾感到新奇，像是玩粉彩，或是碾米、香餅DIY等，都能更多認識深耕宜蘭的團隊。

呂信芳表示，響應縣長林姿妙的青年政策，文化局將提出具體計畫，整合資源、建立平台，以降低青年朋友創業或闖蕩的風險，「很多年輕人需要的是一個機會」，希望藉此讓他們在這塊土地實現夢想。

文化局長呂信芳等3人，將象徵蘭陽青年三大願景的拼圖拼上。記者林佳彣／攝影
文化局長呂信芳等3人，將象徵蘭陽青年三大願景的拼圖拼上。記者林佳彣／攝影
現場以「蘭陽起議」為主題策展，呈現民眾對於宜蘭文化發展的想法。記者林佳彣／攝影
現場以「蘭陽起議」為主題策展，呈現民眾對於宜蘭文化發展的想法。記者林佳彣／攝影
民眾在布條寫下對於宜蘭的期許。圖／文化局提供
民眾在布條寫下對於宜蘭的期許。圖／文化局提供
農村碾米的文化體驗。記者林佳彣／攝影
農村碾米的文化體驗。記者林佳彣／攝影
民眾在現場體驗玩粉彩。記者林佳彣／攝影
民眾在現場體驗玩粉彩。記者林佳彣／攝影
今天論壇邀請宜蘭青年方子維擔任主持人（左）。記者林佳彣／攝影
今天論壇邀請宜蘭青年方子維擔任主持人（左）。記者林佳彣／攝影
文化局搜集超過500人寫在布條上的宜蘭願景，裝飾成一棵聖誕樹呈現。圖／文化局提供
文化局搜集超過500人寫在布條上的宜蘭願景，裝飾成一棵聖誕樹呈現。圖／文化局提供
文創市集吸引民眾參觀選購。記者林佳彣／攝影
文創市集吸引民眾參觀選購。記者林佳彣／攝影

宜蘭 青年 文化局 林姿妙

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