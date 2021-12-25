春節檢疫專案上路 花蓮擴增防疫量能改為到點採檢

春節檢疫專案已開始，花蓮縣府統計，選擇入住防疫旅館兩方案的民眾有49人，縣府全面稽查在宅檢疫處所，也調整成到點PCR採檢，檢疫者不需往返醫院，若採檢陰性隔天就可回家檢疫，同時擴增防疫旅館與防疫計程車量能，確保防疫滴水不漏。

指揮中心規畫3種春節檢疫專案，從即日起到明年2月14日，以入住防疫旅館、居家檢疫和自主健康管理3階段不同天數，分成A、B、C三方案，其中A方案是14+0+7、B方案是10+4+7，C方案是7+7+7，花蓮縣衛生局統計到23日為止，返鄉縣民選擇B方案20人、C方案29人。

縣府表示，入境檢疫者入住防疫旅館時，需填寫聲明切結書，確認入境方案及填寫返家檢疫處所地址，縣府也會全面事前訪查在宅檢疫處所，確認符合狀況。

春節專案期間，返鄉民眾入住防疫旅館期滿，要回到居家檢疫前，將安排醫護人員到防疫旅館到點PCR採檢，民眾不需要再到醫院採檢，確認陰性隔天就可搭防疫計程車回到自宅檢疫，返家檢疫時落實1人1戶，若是1人1室，家人也須打完兩劑疫苗且滿14天，且必須有獨立衛浴。

此外，防疫旅館量能由原本的8家234間，擴增到11家441間；防疫計程車也從原本8輛，擴增到最多30輛，縣府希望藉由各項措施，讓民眾安心返鄉過節。