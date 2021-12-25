快訊

今天出關返家？ 王力宏未來動向曝光

冷氣團催促梅花綻放 趕上元旦假期盛開

中央社 / 台東縣25日電

今年冬天冷氣團提早報到，又濕又冷催促梅花在12月底開放，趕上元旦假期盛開，梅農期盼美麗的花海能帶來好消息，期待讓已欠收3年的梅子好豐收。

這幾年暖冬影響梅子開花和結果，民國108年的冬季花開不到1成，去年則是提早在12月中旬開花，且「開好開滿」，南橫公路、海岸山脈鸞山部落都是雪白的花海，但因缺蜜蜂授粉情況不佳，導致欠收。

今年11月8日就有冷空氣報到，一直到12中旬，陸續有鋒面來襲；不僅天氣比往年提早寒冷且雨水充足，濕冷的氣候適合梅花開花。

這幾天鸞山地區的梅花爭相綻放，將近5成花開，許多梅園已是一片雪白花海，今天假日吸引賞花人潮。

鸞山森林博物館長阿力曼接受中央社記者訪問時表示，今年很特別，梅樹提早一星期花開，鸞山從「會走路的樹」景點到「森林博物館」沿線的梅花陸續開花，「松林梅有機自然生態農場」一帶也開了5成，預估元旦假期盛開，花期到明年1月中旬。

松林梅自然生態農場主人何介臣表示，今年冷空氣和鋒面提早報到，露水相伴，梅花笑開懷，從元旦到明年1月5日前都是盛開期，接著開始凋落。期盼美麗的花海能讓空等3年欠收的梅子能有好收成。

何介臣解釋，梅花12月底開花，如果以國曆來看是「提早」開花，但如果以農民曆來看是準時開花。因為梅花的花期是春節前1個月左右，現在距離春節約1個月，現在開花是正常。

何介臣舉例，96年2月18日才春節，當年的梅花也是在1月20左右盛開；109年春節在1月25日，結果梅花在元旦盛開，所以今年這時候開花以農民曆來看算是正常。

梅花 春節 農民

延伸閱讀

台東鸞山梅花綻放 元旦假期盛開高峰期

下一波新冠疫情何時到來？ 專家指出春節過後機會大

3種心情表達疫情感受 陳時中：春節防疫嚴陣以待

武陵蠟梅、福壽山梅花綻放 最佳賞花期1月中前

相關新聞

春節檢疫專案上路 花蓮擴增防疫量能改為到點採檢

春節檢疫專案已開始，花蓮縣府統計，選擇入住防疫旅館兩方案的民眾有49人，縣府全面稽查在宅檢疫處所，也調整成到點PCR採檢...

影／徐榛蔚施政3年送大禮 花蓮婦幼親創園區開幕

花蓮縣長徐榛蔚施政滿3年，縣府團隊斥資2800萬元，將位於花蓮市府後路閒置校園打造成婦幼親創園區，今天開幕，有婦幼主題館...

影／徐榛蔚施政3周年報告成果 是否連任這麼說

花蓮縣長徐榛蔚上任滿3年，今天率全體局處首長報告施政亮點。被媒體詢問是否尋求連任，徐榛蔚未正面回答，僅說「會努力做好每一...

就職7周年臉書貼首章照 林右昌：2555個日子基隆亮起來

基隆市長林右昌昨天舉行就職7周年活動，今天他在臉書貼文表示，今天是就職7周年的日子，很多故事，就算說3天3夜也說不完，很...

大甲媽300年首東巡 合體港天宮花蓮吉安遶境將交管

大甲媽祖來囉！花蓮港天宮力邀台中大甲鎮瀾宮媽祖，300年來首度東巡，今、明兩天在花蓮市、吉安鄉遶境，預計將有大批信眾跟隨...

宜蘭冬茶特等獎 縣長昨贈匾

宜蘭縣好山好水出好茶，大同玉蘭茶、冬山素馨茶等名聞遐邇，目前正值冬茶上市季節。「110年宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽」，冬山茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。