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影／徐榛蔚施政3年送大禮 花蓮婦幼親創園區開幕

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮婦幼親創園區的童樂館設有五感體驗區。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區的童樂館設有五感體驗區。記者王燕華／攝影

花蓮縣長徐榛蔚施政滿3年，縣府團隊斥資2800萬元，將位於花蓮市府後路閒置校園打造成婦幼親創園區，今天開幕，有婦幼主題館、共學共享空間及戶外家庭遊戲場等，試營運後明年農曆春節後正式啟用，相關開放時間、收費與管理辦法還在研議。

婦幼親創園區位於縣政府旁，最早是民族國小校地，廢校後作為花蓮啟智學校美崙校區，民國97年學校遷到吉安鄉後，由縣府委託宏達基金會辦理國小學生英語體驗營隊，去年9月場地合約到期搬遷，縣府收回活化利用。

縣府表示，該校區占地5500坪，包含操場、教室及宿舍區，也有大片草坪，尤其教室區保留美援時期的建物，類美國鄉村風格的迴廊式平房，很適合打造讓婦幼共學，孩子自由奔跑成長的空間。

社會處長陳加富說，婦幼親創園區是適合全年齡的共學空間，教室區規畫童樂館、婦女夢想館，還有烘焙教室、哺乳室、托育室、友善廁所，也有戶外劇場、探索空間；宿舍區則是福利諮詢台、會談室等，設施相當齊全。

以適合12歲以下孩子使用的童樂館為例，有五感體驗區等，也提供操作性玩具及書籍；戶外劇場可作為戶外教室，探索運動空間，規畫三角吊床、走繩、親子攀樹等遊戲課程，讓家長帶著孩子一同來冒險體驗。

陳加富表示，園區裡的設備、課程適合全年齡層，未來會開設以家庭為核心的相關課程，家長在學習、活動同時，小朋友也有另外的遊憩或學習空間。今天開幕後會有一段試營運時間，觀察效果，農曆年後正式啟用，開放時間及收費方式還在研議，初步規畫周二到周六開放。

花蓮婦幼親創園區的童樂館，有許多操作性遊具讓小朋友體驗。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區的童樂館，有許多操作性遊具讓小朋友體驗。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區前身是花蓮特教學校美崙校區，迴廊式平房建物頗有特色。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區前身是花蓮特教學校美崙校區，迴廊式平房建物頗有特色。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區戶外劇場有三角吊床等設施，將開設相關探索課程，邀親子共同體驗。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區戶外劇場有三角吊床等設施，將開設相關探索課程，邀親子共同體驗。記者王燕華／攝影
花蓮婦幼親創園區的童樂館，小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影
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花蓮 劇場 宿舍

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