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影／徐榛蔚施政3周年報告成果 是否連任這麼說

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天率局處首長報告3周年施政成果。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天率局處首長報告3周年施政成果。記者王燕華／攝影

花蓮縣長徐榛蔚上任滿3年，今天率全體局處首長報告施政亮點。被媒體詢問是否尋求連任，徐榛蔚未正面回答，僅說「會努力做好每一天。」

徐榛蔚3年前以創花蓮縣長選舉得票紀錄的12萬1297票，接棒夫婿傅崐萁入主花蓮縣政府，成為花蓮首位女縣長。她上任後事必躬親，尤其對於婦幼、社福相當用心。

縣政府今天在花蓮婦幼親創園區舉辦縣府團隊施政3周年成果展，徐榛蔚率領副縣長顏新章、代理秘書長張逸華及各局處首長，報告施政成果。立委傅崐萁也上台致詞，提到妻子施政甘苦，語氣相當不捨，也讓徐榛蔚感動落淚。

徐榛蔚表示，3年來縣府團隊施政有十大亮點，包括文教社福、警政消防、地方建設，都有很多成果，像是美崙綠網、佳心舊社得到國家卓越建設獎、青年住宅得到國家三個標章與國家建設獎，箭瑛大橋獲得最佳規畫設計類金質獎等。

還有新創基地開幕、成立智慧教育中心、美崙溪畔的直排輪場地是東台灣第一座國際標準的競賽場、消防局花蓮分隊今年得到公共工程委員會金質獎等等，這些亮點都是不斷努力來完成，是花蓮的榮耀，她感謝縣府團隊，也說未來還有非常多的工作要做。

會後媒體詢問3年來她最開心做到的事，徐榛蔚回答「最開心希望看到所有鄉親臉上就是笑容，就是我最開心的」，至於會給自己施政打幾分？徐表示，她的座右銘就是「安於守分」，她很認真努力對這塊土地家人給我的託付，努力一步步地落實把它完成。更希望看到家人的臉上充滿快樂以及幸福洋溢的時候，就是我最大的滿足。

她也說，「我相信這個腳步不會停止，而是不斷不斷地往前走，花蓮縣府會不斷轉動往前走」，是否代表她將尋求連任？徐榛蔚仍無正面回應，只說「會努力做好每一天」。

立委丈夫傅崐萁致詞讓花蓮縣長徐榛蔚（右）感傷落淚。記者王燕華／攝影
立委丈夫傅崐萁致詞讓花蓮縣長徐榛蔚（右）感傷落淚。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚受訪時，對於是否尋求連任並未正面回應。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚受訪時，對於是否尋求連任並未正面回應。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 花蓮 傅崐萁

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