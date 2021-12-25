影／徐榛蔚施政3周年報告成果 是否連任這麼說

花蓮縣長徐榛蔚上任滿3年，今天率全體局處首長報告施政亮點。被媒體詢問是否尋求連任，徐榛蔚未正面回答，僅說「會努力做好每一天。」

徐榛蔚3年前以創花蓮縣長選舉得票紀錄的12萬1297票，接棒夫婿傅崐萁入主花蓮縣政府，成為花蓮首位女縣長。她上任後事必躬親，尤其對於婦幼、社福相當用心。

縣政府今天在花蓮婦幼親創園區舉辦縣府團隊施政3周年成果展，徐榛蔚率領副縣長顏新章、代理秘書長張逸華及各局處首長，報告施政成果。立委傅崐萁也上台致詞，提到妻子施政甘苦，語氣相當不捨，也讓徐榛蔚感動落淚。

徐榛蔚表示，3年來縣府團隊施政有十大亮點，包括文教社福、警政消防、地方建設，都有很多成果，像是美崙綠網、佳心舊社得到國家卓越建設獎、青年住宅得到國家三個標章與國家建設獎，箭瑛大橋獲得最佳規畫設計類金質獎等。

還有新創基地開幕、成立智慧教育中心、美崙溪畔的直排輪場地是東台灣第一座國際標準的競賽場、消防局花蓮分隊今年得到公共工程委員會金質獎等等，這些亮點都是不斷努力來完成，是花蓮的榮耀，她感謝縣府團隊，也說未來還有非常多的工作要做。

會後媒體詢問3年來她最開心做到的事，徐榛蔚回答「最開心希望看到所有鄉親臉上就是笑容，就是我最開心的」，至於會給自己施政打幾分？徐表示，她的座右銘就是「安於守分」，她很認真努力對這塊土地家人給我的託付，努力一步步地落實把它完成。更希望看到家人的臉上充滿快樂以及幸福洋溢的時候，就是我最大的滿足。