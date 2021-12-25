就職7周年臉書貼首章照 林右昌：2555個日子基隆亮起來

基隆市長林右昌昨天舉行就職7周年活動，今天他在臉書貼文表示，今天是就職7周年的日子，很多故事，就算說3天3夜也說不完，很多辛苦現在一時之間也不見得都記得起來，但是，7年前的熱情、12年前回家鄉蹲點的初衷，至今始終沒有改變。他還說，2555個日子，讓基隆重新亮起來。

林右昌今天感性貼文，「7年前的今天，我背負著市民的期待，進入市政府，用最拮据的經費、最精簡的人力、最飽滿的熱情與抱負，為我的家鄉、為我愛的基隆，進行一連串沒有休止的翻新運動。」

林右昌說，2555個日子，一眨眼就過去，他們透過規畫執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，之後搭配即將完工的國門廣場工程、城際轉運站，為基隆國際郵輪母港帶來嶄新的國門新面貌，要讓基隆重新亮起來，與國際再次接軌。

林右昌表示，最近，基隆新地標「基隆塔」的「基隆山海城串聯再造計畫工程」，也將在明年第一季完工，串接市中心區，提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準，為基隆創造無限的觀光效益；也挹注大量資源強化教育能量、推動各項社會福利。

林右昌並說，今天，是他們就職滿7周年的日子，很多故事，就算說3天3夜也說不完，很多辛苦現在一時之間也不見得都記得起來，但是，7年前的熱情、12年前回家鄉蹲點的初衷，至今始終沒有改變。

有著雙魚座的感性與理性的林右昌，在臉書貼出一張照片，照片是他7年前的今天，在基隆市政府蓋的第一個章。林右昌請民眾看這支影片，他每看一次感動一次，https://youtu.be/1nMxzceeMuo。