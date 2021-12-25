基隆各運動場所老舊公廁煥然一新 使用率高不再臭臭
基隆市各運動場所公廁使用率都非常高，一早都有大批民眾早起運動，也是選手練習的地方，有高使用率及高耗損率，但以前常被嫌有味道、地板濕滑、不通風等，環保局特別將體育場所公廁修繕案列為優先整建計畫，市立體育館、市立網球場、市民體育活動中心以及暖暖運動公園等公廁，都已改善完成，煥然一新。
環保局說，在市民運動風氣日漸提高的同時，運動場所的公廁使用頻率非常高，為了讓市民有更舒適、整潔的如廁環境，推動「全面提升優質公廁精進計畫」，已全面更新基隆市立體育館（游泳池、體育館2樓南北側）、市立網球場、市民體育活動中心以及暖暖運動公園（遊客中心、網球場、壘球場）公廁，給市民一個更友善的如廁環境。
環保局表示，此次完工的各運動場所公廁都有相當高的使用率，也是外縣市民、選手到基隆的活動重點場域，面對高使用、高耗損率，因此將這些體育場所公廁列為優先整建、更新範圍。
「以前都有味道，讓流了滿身汗後還要聞臭味，現在等級好像是飯店，明亮也很通風」，常去體育館游泳池游泳的林小姐說。
環保局長賴煥紘表示，感謝環保署協助改善公廁經費，逐年分階段進行，先前已完成市場、辦公室、文化中心等，最近完成是運動場域，都是民眾使用率高的地方，明年預計改善市立醫院、消防局等公廁。一個進步的城市，必須要有完善的基礎公共設施，公廁就是其中之一。近年來積極推動公家機關、場域等廁所更新、改善，讓基隆市不只是在大型硬體建設持續前進，在小細節上也做到盡善盡美，讓市民對於城市進步更有認同感。
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