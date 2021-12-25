基隆各運動場所老舊公廁煥然一新 使用率高不再臭臭

基隆市各運動場所公廁使用率都非常高，一早都有大批民眾早起運動，也是選手練習的地方，有高使用率及高耗損率，但以前常被嫌有味道、地板濕滑、不通風等，環保局特別將體育場所公廁修繕案列為優先整建計畫，市立體育館、市立網球場、市民體育活動中心以及暖暖運動公園等公廁，都已改善完成，煥然一新。

環保局說，在市民運動風氣日漸提高的同時，運動場所的公廁使用頻率非常高，為了讓市民有更舒適、整潔的如廁環境，推動「全面提升優質公廁精進計畫」，已全面更新基隆市立體育館（游泳池、體育館2樓南北側）、市立網球場、市民體育活動中心以及暖暖運動公園（遊客中心、網球場、壘球場）公廁，給市民一個更友善的如廁環境。

環保局表示，此次完工的各運動場所公廁都有相當高的使用率，也是外縣市民、選手到基隆的活動重點場域，面對高使用、高耗損率，因此將這些體育場所公廁列為優先整建、更新範圍。

「以前都有味道，讓流了滿身汗後還要聞臭味，現在等級好像是飯店，明亮也很通風」，常去體育館游泳池游泳的林小姐說。