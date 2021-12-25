大甲媽300年首東巡 合體港天宮花蓮吉安遶境將交管

大甲媽祖來囉！花蓮港天宮力邀台中大甲鎮瀾宮媽祖，300年來首度東巡，今、明兩天在花蓮市、吉安鄉遶境，預計將有大批信眾跟隨，警方編排勤務，今天下午2時至晚間8時、明天清晨6時至晚間10時，沿線重要路段將有分段分區彈性交管，警方呼籲民眾配合。

今、明兩天遶境路線，今天下午4時在花蓮市東旭觀海酒店（原亞士都飯店）前整隊出發，從美崙地區一路步行至港天宮駐駕，沿途將經過沿中美路、中興路、民權路、化道路、忠義三街、中興路、忠義一街、吉林路、中美路、化道路、球崙二路、華廈街、華興街、球崙街、府前路、中興路、順興路、中美七街、永興街、港天宮。

26日清晨6時起從港天宮出發到吉安，沿途停駕慶天宮、稻香國小等處，下午2時轉回花蓮，由中華路進入花蓮市區，再沿和平路、中正路、中原路、福建街、和平路、中正路、中山路、明智街、進豐街（聖天宮停駕）、國聯五路、國聯四路、國聯二路、中山路返回港天宮。

大甲媽首度東巡的消息引起轟動，花蓮市區旅宿幾近全滿，預計有大批信眾跟隨。花蓮警方表示，為維護活動過程順遂及隨團信眾安全，已部署人力針對遶境祈福沿線重要路段進行交通管制疏導及安全維護，將採分段分區方式彈性管制，部分較狹窄的路段，將視人車狀況採分段封鎖方式疏導。