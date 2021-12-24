海功號拆除只限拆甲板以上 文化部會勘後其他喊停緩拆

基隆八斗子漁港碧砂泊區的觀光地標「海功號」，是我國第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，至今已有近50年的歷史，因船體鏽蝕嚴重已有安全疑慮，20日開拆，已經拆除五分之一喊停，因有文史人士陳情希望保留，今天文化部、漁業署等相關單位會勘，決議，船體甲板以上涉公共安全疑慮設施，可先行移除暫置，其他部分依文化資產保存法相關程序辦理。

漁業署今天晚間指出，海功號安置於基隆八斗子漁港碧砂泊區供民眾參觀，因長期放置於海邊船體經結構鑑定已趨向惡化，漁業署經多次召開會議研商，基於維護公共安全，12月14日辦理拆除工作，並在現地規畫為展示公園，以保留海功號重要組件螺旋漿1座及錨2座，作為紀念展示。

漁業署說，拆除期間文史人士向文化部文資局提案海功號文化資產保存案，漁業署決定暫緩拆除，今天下午邀文化部、基隆市政府、基隆區漁會、海洋大學、水產試驗所、海科館及相關文史團體等辦理現場會勘，並召開會議。

副署長王正芳表示，充分溝通獲致結論如下：一、文化部文資局已受理海功號文化資產保護申請案，依文化資產保存法相關程序辦理；二、海功號船體甲板以上涉公共安全疑慮設施，可先行移除暫置；並請基隆市政府及基隆區漁會妥善做好海功號周邊公共安全維護。

漁業署指出，海功號64年下水，83年功成身退，臺灣省政府贈與基隆區漁會，在87年上岸，於99年將海功號贈與漁業署，漁業署除了盡力維護外，也討論規劃開放人員參觀，於107年12月委託中國驗船中心登船檢驗船身狀況，發現船體結構多處嚴重鏽蝕，110年7月間船上雷達塔遭強風吹襲掉落，基於維護公共安全，所以進行拆除工作，後續配合文化部文資局進行文化資產法相關程序處理。