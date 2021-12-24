東華名家講堂邀華姵、王鴻濬分享音樂和人文故事

東華公共事務研究學會舉辦的名家講堂，在耶誕節前夕請來金鐘、金曲雙料得主長笛演奏家華姵獻藝，也邀請東華大學人文社科學院院長王鴻濬分享田野調查經驗，以扣人心弦樂音以及豐富的人文故事，讓聽者收穫滿滿。

東華公共事務研究學會在花蓮市青色山脈舉辦名家講堂，邀請留法雙碩士，獲得第51屆廣播金鐘非流行音樂主持人獎、第28屆傳藝金曲奬宗教長笛演奏專輯的雙金得主華姵，演繹台灣民謠之父鄧雨賢的經典作品「四月望雨」，她以滑音、微分音、彈舌音等多重音色，演繹四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花等名作，傳達台灣歌謠的豐沛情感。

此外，明年將出版「戀戀摩里沙卡－林田山林業史」新書的東華大學教授王鴻濬，則以親身田調經驗，從族群遷移、聚落形成、生活與產業、現地照片製圖及歷史聚落發展，共5個面向，帶來豐富又精彩的人文故事。