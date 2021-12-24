快訊

日名嘴預測福原愛「元旦公布再婚」 小三、小王雙扶正？

高階主管遭控內鬼致損失24億 友達回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆美的世界社區十多天水壓不足 住戶提水氣炸裝馬達

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆美的世界社區十多天水壓不足，住戶提水氣炸裝馬達。記者游明煌／翻攝
基隆美的世界社區十多天水壓不足，住戶提水氣炸裝馬達。記者游明煌／翻攝

基隆市教孝街「美的世界」社區，最近十多天來自來水水壓不足，1樓有水，但水壓不夠到不了3樓，很多住戶要提水十分不便，紛紛加裝馬達才能把水打上樓，但也不時發生空轉，今天協調會住戶砲聲隆隆，受影響戶數有50多戶，要求水公司儘速解決。水公司說，會立即檢測找出問題點改善。

住戶表示，水公司在附近已設100噸水池，也換管線，但最近水就是到不了3樓水塔，因此只有1樓有水，住2、3樓的住戶得到1樓提水，造成住戶不便。市議員何淑萍今天會同水公司第一區管理處會勘解決。

住戶說，原本每戶不需要裝馬達，現在卻要裝，2、3樓有如停水，大家十多天沒水可用受不了，紛紛在這幾天找人加裝馬達打水上去。就算有水，1樓得水量也只能澆花，2樓以上就沒水。有住戶還表示，有裝馬達還是有空轉情況，自從幹管換了就有問題，以前30多年從不會這樣，懷疑換管後水壓降太低造成。

何淑萍要求水公司找出問題點改善，沒有停水卻因水壓不足沒水可用，住戶都氣炸了。水公司第一區管理處副處長李基城說明，配水池的功能是讓社區供水穩定，但因為附近新社區增加，用水量也增加，考量如果壓力過大部分管線會受不了破管，會再找出問題點改善。

基隆美的世界社區十多天水壓不足，住戶提水氣炸裝馬達。記者游明煌／翻攝
基隆美的世界社區十多天水壓不足，住戶提水氣炸裝馬達。記者游明煌／翻攝

停水 基隆

延伸閱讀

就職7周年被拱選台北市長 林右昌：未來交給未來去決定

弱勢戶走不出門就醫 豐醫社區醫療團隊到府敲敲門

蔡適應：升格不能不討論基隆 已向柯建銘撤簽修法提案

用戶注意！高雄岡山、彌陀等3區 台水公告停水23小時

相關新聞

就職7周年被拱選台北市長 林右昌：未來交給未來去決定

基隆市長林右昌今天下午舉行就職7周年典禮，選在市府透過修復再利用的舊漁會大樓，林右昌揭示7年來各項施政成果民調滿意度八成...

來太平山迎元旦曙光 限量萬份「雲海日出」書籤免費送

再過一個禮拜就要告別2021，想好去哪迎接新年第一道曙光？海拔2000公尺的太平山是北台灣賞景的絕佳地點之一，太平山國家...

基隆美的世界社區十多天水壓不足 住戶提水氣炸裝馬達

基隆市教孝街「美的世界」社區，最近十多天來自來水水壓不足，1樓有水，但水壓不夠到不了3樓，很多住戶要提水十分不便，紛紛加...

花蓮豐濱鼓勵低碳旅遊 最美海邊親不知子古道設充電椿

花蓮縣豐濱鄉公所與業界合作，在當地知名的親不知子海上古道及停車場等公有設施，設置汽車充電椿，採通用型規格，支援多個廠牌電...

台東33歲女青農林沛縈 鳳梨釋迦果園評鑑二度奪冠

農委會台東區農業改良場今天舉辦「番荔枝暨鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」成果表揚，今年共計59位農友參加，歷經2階段的嚴格評審...

宜蘭國中生夢想當慈善家 暖心撿物 「上學遲到也要幫」

宜蘭市街頭今天早上接近7點出現一股暖流，宜蘭國中一名學生騎單車上學途中，見到婦人的回收物散落，趕緊衝上前協助整理，這個過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。