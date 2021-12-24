基隆美的世界社區十多天水壓不足 住戶提水氣炸裝馬達

基隆市教孝街「美的世界」社區，最近十多天來自來水水壓不足，1樓有水，但水壓不夠到不了3樓，很多住戶要提水十分不便，紛紛加裝馬達才能把水打上樓，但也不時發生空轉，今天協調會住戶砲聲隆隆，受影響戶數有50多戶，要求水公司儘速解決。水公司說，會立即檢測找出問題點改善。

住戶表示，水公司在附近已設100噸水池，也換管線，但最近水就是到不了3樓水塔，因此只有1樓有水，住2、3樓的住戶得到1樓提水，造成住戶不便。市議員何淑萍今天會同水公司第一區管理處會勘解決。

住戶說，原本每戶不需要裝馬達，現在卻要裝，2、3樓有如停水，大家十多天沒水可用受不了，紛紛在這幾天找人加裝馬達打水上去。就算有水，1樓得水量也只能澆花，2樓以上就沒水。有住戶還表示，有裝馬達還是有空轉情況，自從幹管換了就有問題，以前30多年從不會這樣，懷疑換管後水壓降太低造成。