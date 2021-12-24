宜蘭國中生助拾荒婦收拾廢紙 民眾讚：找回台灣的樸實
宜蘭國中學生熊建鈞今天上學時，協助拾荒婦把從腳踏車後座掉落廢紙歸回原位，還向她點頭致意。目擊民眾錄下這一幕說，「這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎？」
就讀宜蘭國中一年級的熊建鈞上午騎腳踏車上學時，見到一名拾荒婦腳踏車後方的回收廢紙類掉落，主動上前幫忙整理，協助廢紙類綁回原位，並在確認綁妥沒問題後，向老婦點頭致意才牽著單車離開。暖心舉動當時被前古亭國小校長黃賜福錄下，並貼在個人臉書分享。
黃賜福說，當時這名學生要離開前，還謙和向老婦點頭致意道別，令人感動，這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎？
網友說，現在的人很缺這份心，這名孩子的行為，真的值得讓更多人知道和反思，看了也真的很感動，希望我們下一代的孩子也都能關懷社會中需要被幫助的人群。
熊建鈞接受媒體聯訪時說，當時剛好看到老婦回收的物品掉落就幫忙一下，就算上學遲到也要幫忙。
熊建鈞的導師林婉如說，常看到熊建鈞努力把自己的事情完成，一開始覺得他太急，後來才發現，是因為他還想幫不會的同學，才會趕快把自己的事做完。助人對他而言是習慣、沒有特殊原因，就是已內化成他人格的一部分。
林婉如表示，熊建鈞平時零用錢都捨不得花，會存起來捐給貧困者。
宜蘭國中校長連志峯表示，熊建鈞今天的暖心舉動是種典範教育，也期待其他孩子以熊建鈞為榜樣，讓這個社會更和諧，校方會以適合的方式獎勵熊建鈞。
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