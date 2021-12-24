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來太平山迎元旦曙光 限量萬份「雲海日出」書籤免費送

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
元旦當天前1萬名入園遊客，可獲限量「太平山雲海日出」主題的經典書籤。圖／羅東林管處提供
元旦當天前1萬名入園遊客，可獲限量「太平山雲海日出」主題的經典書籤。圖／羅東林管處提供

再過一個禮拜就要告別2021，想好去哪迎接新年第一道曙光？海拔2000公尺的太平山是北台灣賞景的絕佳地點之一，太平山國家森林遊樂區明年元旦日出時間約在清晨6點30分至50分。羅東林區管理處表示，當天將提早至凌晨3點開園，入園遊客每人可獲限量1萬張的經典書籤，首位還能再獲得一份太平山福袋

2022元旦前1萬名入園遊客，每人均可拿到一張「太平山雲海日出」主題的書籤，上頭都會有專屬紀念編號。羅東林區管理處提到，搶頭香的遊客不只有N0.0001的書籤，額外還有太平山福袋好禮。

當天若氣候良好，遊客在區內6大賞日出景點，就能看到曙光、雲海交織的美麗景緻，包含太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台看三星山日出、翠峰景觀道路觀賞雲海日出和湖景日出、翠峰湖環山步道，以及望洋山步道觀景台的「龜山朝日」。

羅東林管處提醒，熱門觀賞日出景點多位在翠峰湖區，為維持交通順暢，翠峰景觀道路元旦凌晨3點到9點實施「時段單向通行」交通管制措施，之後才會全線正常開放。詳情可上太平山國家森林遊樂區的官網、臉書，以及台灣山林悠遊網，或電洽太平山管理中心（03-9809805）、售票站（03-9809619）。

搶頭香入園的遊客不只有N0.0001的書籤，額外還有太平山福袋好禮。圖／羅東林管處提供
搶頭香入園的遊客不只有N0.0001的書籤，額外還有太平山福袋好禮。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區賞元旦日出的6處景點。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區賞元旦日出的6處景點。圖／羅東林管處提供
太平山是北台灣賞日出的絕佳地點之一。圖／羅東林管處提供
太平山是北台灣賞日出的絕佳地點之一。圖／羅東林管處提供

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