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就職7周年被拱選台北市長 林右昌：未來交給未來去決定

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
就職7周年被拱選台北市長，林右昌：未來交給未來去決定。記者游明煌／攝影
就職7周年被拱選台北市長，林右昌：未來交給未來去決定。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天下午舉行就職7周年典禮，選在市府透過修復再利用的舊漁會大樓，林右昌揭示7年來各項施政成果民調滿意度八成，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」。有出席貴賓致詞時，要林右昌更上一層樓選台北市長，還有人說適合當行政院長。林右昌受訪時說，他現在是基隆市長，未來的事交給未來去決定。

就職周年活動以「光耀奇基，隆景再現」為主題，林右昌說，舊正濱漁會大樓是舊時代最重要的漁業行政中心，更是北台灣漁產業現代化的起點，歷經時代的更迭逐漸沒落。市府透過修復再利用漁會大樓，結合周邊彩色屋、八尺門、和平島考古遺址、和平島地質公園等景點，打造正濱漁港至和平島整體觀光廊帶，再現繁榮場景。

他說，正濱漁港的百年興衰，就像基隆這座城市的縮影，上任以來率領市政團隊一起努力打拚，透過規畫執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，推動市容環境改善與大規模的城市改造運動，讓基隆重新亮起來，成功將人潮引入基隆，找回城市生命力，與國際再次接軌。

基隆山海城串聯再造計畫工程日前已透過網路票選命名為「基隆塔」，林右昌指出，整體工程進度已達85％，預計於明年第一季完工，是基隆市再生、翻轉的指標工程，將能串接市中心區的整體環境，並能一次性地提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準，為基隆創造無限的觀光效益。即將完工的國門廣場工程，也將為基隆國際郵輪母港帶來嶄新的國門新面貌，敬請大家拭目以待。

林右昌還說，這樣的成果是市府團隊的成果，不是他個人，除致力提升各項硬體建設，也挹注大量資源強化教育能量、推動各項社會福利、積極重建人文歷史風貌、深耕本市觀光品牌、提升交通品質、營造優質居住環境、打造安心居住城市以及創造友善的創投環境，透過均衡發展各項軟硬體建設，將基隆打造成更宜居的城市。

多年來的努力屢獲國家級、國際級的獎項肯定，施政成果於今年再傳捷報，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」等共榮獲4項國家卓越建設獎，而近日基隆市長施政滿意度調查超過8成民眾表示滿意，更體現努力的成果與回報。

就職7周年被拱選台北市長，林右昌：未來交給未來去決定。記者游明煌／攝影
就職7周年被拱選台北市長，林右昌：未來交給未來去決定。記者游明煌／攝影
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基隆 林右昌 和平島

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