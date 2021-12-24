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花蓮豐濱鼓勵低碳旅遊 最美海邊親不知子古道設充電椿

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉公所與業者合作，在親不知子海上古道和公所停車場設置兩座汽車充電椿，推廣低碳旅遊。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所與業者合作，在親不知子海上古道和公所停車場設置兩座汽車充電椿，推廣低碳旅遊。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉公所與業界合作，在當地知名的親不知子海上古道及停車場等公有設施，設置汽車充電椿，採通用型規格，支援多個廠牌電動車充電，以每度8元計價，目前共兩處示範點，若使用率高將持續擴增。

豐濱鄉長江莉婷說，花蓮東海岸的汽車充電椿，多設置在飯店或民宿，公有設施付之闕如，為了提升電動車旅遊的便利性，公所與EVOASIS（源點科技）合作，設置兩處示範點，其中鄉內人氣景點親不知子海上古道充電椿可說是在最美麗的海邊設置充電站，提供安全又便利的優質充電環境。

鄉公所表示，這次設置的充電椿是通用規格，包含TESLA（自備轉接頭）、奧迪、現代、賓士、保時捷、JAGUAR、BMW、福斯、現代、KIA、Volvo等電動車都可以使用，希望透過便利充電，也推廣低碳旅遊。

新設的電動汽車充電椿以每度電8元計價收費，業者會回饋3元，另設置充電椿也須支付土地租金，以使用面積計算，一支充電椿每年租金510元。

花蓮豐濱鄉公所與業者合作，在親不知子海上古道和公所停車場設置兩座汽車充電椿，推廣低碳旅遊。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所與業者合作，在親不知子海上古道和公所停車場設置兩座汽車充電椿，推廣低碳旅遊。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮 奧迪 停車場

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