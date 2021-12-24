台東33歲女青農林沛縈 鳳梨釋迦果園評鑑二度奪冠

農委會台東區農業改良場今天舉辦「番荔枝暨鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」成果表揚，今年共計59位農友參加，歷經2階段的嚴格評審，33歲女青農林沛縈脫穎而出，獲得今年鳳梨釋迦冠軍。這也是她第2次奪冠。她說：「自己釋迦品牌獲肯定，就能得到消費者和貿易商青睞」。

台東區農業改良場長陳信言說，辦理釋迦評鑑，才是生產優質果品的基礎，讓果園管理更加精緻，生產高品質且符合食品安全要求的果實，尤其在中國大陸禁輸釋迦後，評鑑出來的果品更顯重要，對外銷貿易商來說銷往其他國家就是品質的保證，對內銷而言也讓民眾買的放心。

「番荔枝暨鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」區分2階段，由台大、中興、宜蘭、屏科大及東專等6位教授組成評審委員，第1階段實地前往每位參賽者果園評鑑，項目包括防災與灌溉設施規畫、植株健康管理及環境生態等項目進行評分，另審查病蟲草害防治、肥培管理紀錄及採果農藥殘留檢測。

第2階段則是採收果品評鑑，就其外觀、重量、果型、色澤及農藥檢測結果等，過程相當繁瑣嚴格。經過評審委員花3天的評鑑，台東地區農會「好時果子」林沛縈，獲得評委一致肯定，獲得鳳梨釋迦果園評鑑第一名。評審表示，林沛縈具有全球良好農業規範驗證，果園樹型優良，經營6年，7公頃果園管理紀錄詳細。

林沛縈說，她是台南女兒，念嘉義大學園藝學系研究所時與丈夫認識，2人討論畢業後要做什麼，6年前決定與丈夫回台東種釋迦，剛開始向公公、婆婆學習，後來夫妻倆自己租地種，建立自己的品牌；她也擔心種的釋迦受到大陸禁輸衝擊，不過，能獲肯定奪冠，她有信心讓消費者和貿易商信任她種的釋迦。