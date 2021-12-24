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宜蘭冬茶品質評鑑特等獎 林姿妙今頒匾祝賀

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
大同茶農林立偉今年獲得全國有機茶分類分級評鑑的最高榮譽翠蛙選，縣長林姿妙公開表揚。記者林佳彣／攝影
大同茶農林立偉今年獲得全國有機茶分類分級評鑑的最高榮譽翠蛙選，縣長林姿妙公開表揚。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣好山好水出好茶，大同玉蘭茶、冬山素馨茶等名聞遐邇，目前正值冬茶上市季節。「110年宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽」，冬山茶農黃秋雄獲烏龍茶組特等獎、新品種組特等獎則是李維；另外，大同鄉茶友林立偉也榮獲「2021年全國有機茶分類分級評鑑」最高榮譽翠蛙選。宜蘭縣長林姿妙今天公開表揚並致贈賀匾，肯定3人用心於製茶產業。

宜蘭的種植茶葉面積占地約164公頃，主要產區在冬山、大同、三星，以及礁溪。宜蘭縣舉辦冬茶品質評鑑競賽行之有年，分成烏龍茶和新品種兩組，今年各有32點、51點參賽，經評審茶葉外觀、香氣、滋味，以及水色等項目，同為冬山鄉農會茶葉產銷班的48歲黃秋雄和40歲李維，脫穎而出獲特等獎。

黃秋雄說，一般人印象高山茶較好，自己不同於傳統作法，以產季調節、室內委凋等方式製茶，茶湯顏色、茶葉、香味都不輸高山茶。李維原在內湖科學園區工作，2016年返鄉產茶，此次以金萱茶種參賽得獎，感謝宜蘭前輩的經驗傳承。

另外，大同鄉製茶二代43歲林立偉曾獲3屆宜蘭縣有機茶王，今年以「被遺忘的茶種」2028品系，榮獲2021年全國有機茶TAGs分類分級評鑑翠蛙選。他說，2028品系的茶抗蟲害、抗病力強，適合以有機方式種植。宜蘭縣長林姿妙10月曾到府貼紅單道賀，並在今天公開表揚。

全國有機茶分類分級評鑑10月揭曉，大同茶農林立偉榮獲翠蛙選，縣長林姿妙當時到府恭賀。圖／農業處提供
全國有機茶分類分級評鑑10月揭曉，大同茶農林立偉榮獲翠蛙選，縣長林姿妙當時到府恭賀。圖／農業處提供
宜蘭茶農林立偉（左1）、黃秋雄（左2）、李維（右1）製茶獲獎肯定，縣長林姿妙（右2）今表揚祝賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭茶農林立偉（左1）、黃秋雄（左2）、李維（右1）製茶獲獎肯定，縣長林姿妙（右2）今表揚祝賀。記者林佳彣／攝影
獲獎茶農李維的新品種（左）、林立偉的有機包種茶（中）、黃秋雄的烏龍茶（右）記者林佳彣／攝影
獲獎茶農李維的新品種（左）、林立偉的有機包種茶（中）、黃秋雄的烏龍茶（右）記者林佳彣／攝影
冬山茶農李維榮獲宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽肯定，縣長林姿妙頒贈匾額祝賀。記者林佳彣／攝影
冬山茶農李維榮獲宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽肯定，縣長林姿妙頒贈匾額祝賀。記者林佳彣／攝影
冬山茶農黃秋雄榮獲宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽肯定，縣長林姿妙頒贈匾額祝賀。記者林佳彣／攝影
冬山茶農黃秋雄榮獲宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽肯定，縣長林姿妙頒贈匾額祝賀。記者林佳彣／攝影

宜蘭 茶葉 林姿妙

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