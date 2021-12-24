宜蘭冬茶品質評鑑特等獎 林姿妙今頒匾祝賀
宜蘭縣好山好水出好茶，大同玉蘭茶、冬山素馨茶等名聞遐邇，目前正值冬茶上市季節。「110年宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽」，冬山茶農黃秋雄獲烏龍茶組特等獎、新品種組特等獎則是李維；另外，大同鄉茶友林立偉也榮獲「2021年全國有機茶分類分級評鑑」最高榮譽翠蛙選。宜蘭縣長林姿妙今天公開表揚並致贈賀匾，肯定3人用心於製茶產業。
宜蘭的種植茶葉面積占地約164公頃，主要產區在冬山、大同、三星，以及礁溪。宜蘭縣舉辦冬茶品質評鑑競賽行之有年，分成烏龍茶和新品種兩組，今年各有32點、51點參賽，經評審茶葉外觀、香氣、滋味，以及水色等項目，同為冬山鄉農會茶葉產銷班的48歲黃秋雄和40歲李維，脫穎而出獲特等獎。
黃秋雄說，一般人印象高山茶較好，自己不同於傳統作法，以產季調節、室內委凋等方式製茶，茶湯顏色、茶葉、香味都不輸高山茶。李維原在內湖科學園區工作，2016年返鄉產茶，此次以金萱茶種參賽得獎，感謝宜蘭前輩的經驗傳承。
另外，大同鄉製茶二代43歲林立偉曾獲3屆宜蘭縣有機茶王，今年以「被遺忘的茶種」2028品系，榮獲2021年全國有機茶TAGs分類分級評鑑翠蛙選。他說，2028品系的茶抗蟲害、抗病力強，適合以有機方式種植。宜蘭縣長林姿妙10月曾到府貼紅單道賀，並在今天公開表揚。
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