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元旦連假蘇花車流預估1.6萬輛次 花警加強交管

中央社 / 花蓮縣24日電

元旦3天連假即將到來，公路總局預估蘇花路廊有1.6萬輛次南下車流參加跨年活動及迎曙光旅遊車潮；新城警分局今天表示，31日起加派警力針對交通要道、熱門景區實施交管。

轄管宜蘭、台中、花蓮交界的新城警分局今天發布新聞稿指出，針對台9線、台9線及台14甲線規劃27處交通疏導崗哨，協助排除交通事故或壅塞狀況。

新城警分局指出，元旦連假期間預估太魯閣國家公園沿線景點、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場為旅遊熱門景點，將加派警力彈性實施交管。

新城警分局指出，為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，針對21公噸以上大貨車禁止通行時段為31日上午5時至下午5時、民國111年1月1日上午7時至下午1時及1月2日中午12時至晚間6時。

公路總局預估，31日連假首日蘇花路廊（蘇花改、蘇花公路）南下車輛約1萬6000輛次、北上車流高峰為連假第3天，約1萬5000輛次，呼籲民眾避開尖峰時段或搭乘大眾運輸工具。

連假期間，蘇花改開放大客車行駛路肩，開放時段為31日上午5時至下午5時、111年1月1日上午7時至下午1時及1月2日中午12時至晚間6時；蘇澳、崇德地區大客車優先道，31日及111年1月2日視車流狀況啟動。

連假 太魯閣國家公園 蘇花改

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