快訊

饒河夜市驚傳確診者足跡 北市衛生局下午派員緊急清消

一夜再增11例Omicron！自8國入境 有9成剛落地就篩出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭國中生夢想當慈善家 暖心撿物 「上學遲到也要幫」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭國中學生熊建鈞騎單車上學途中，見到婦人的回收物散落，趕緊衝上前協助整理，圖／宜蘭國中提供
宜蘭國中學生熊建鈞騎單車上學途中，見到婦人的回收物散落，趕緊衝上前協助整理，圖／宜蘭國中提供

宜蘭市街頭今天早上接近7點出現一股暖流，宜蘭國中一名學生騎單車上學途中，見到婦人的回收物散落，趕緊衝上前協助整理，這個過程剛好被古亭國小前校長黃賜福目擊，大讚「台灣人樸實精神，在國中生身上看到，真的很感動。」

暖心舉動的事發地就在樹人路與吉祥路口，今天早上6點46分左右，宜蘭國中一年級學生熊建鈞一如往常準備上學，突然看到右前方婦人腳踏車後方的回收物掉落，便上前幫忙整理，在確認東西綁妥沒問題後，才牽著單車離開。

古亭國小前校長黃賜福正好開車經過，看到熊建鈞幫忙整理掉落的回收物，離開前還特別留意狀況，並謙和地致意道別，令人深深感動，「這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎！」在社會混沌時期，有這一股暖流，感覺台灣有希望。

熊建鈞表示，剛好看到垃圾掉下來就幫忙一下，因為婦人這樣很辛苦，並說不擔心上學遲到，「就算上學遲到也要幫忙。」

導師林婉如說，常常看到熊建鈞努力把自己的事情完成，一開始覺得他太急，後來偷偷觀察才發現，是因為熊建鈞想幫不會的同學，才會趕快把事做完。林婉如就說，今天幫忙婦人一事，對他而言是習慣、沒有特殊原因，「就是內化成他人格的一部分。」

熊建鈞現在是籃球隊，未來志向是當籃球員。不過，導師林婉如私下透露，他的夢想是當慈善家，平時零用錢都捨不得花，會存起來捐給貧困者。

宜蘭國中校長連志峯表示，熊建鈞今天的暖心舉動是種典範教育，也期待其他孩子以他為榜樣，讓這個社會更和諧、更棒，也會安排拋磚引玉的方式來獎勵他。

導師林婉如（右）說，熊建鈞（左）今天幫忙婦人一事，對他而言是習慣、沒有特殊原因，「就是內化成他人格的一部分。」記者林佳彣／攝影
導師林婉如（右）說，熊建鈞（左）今天幫忙婦人一事，對他而言是習慣、沒有特殊原因，「就是內化成他人格的一部分。」記者林佳彣／攝影
宜蘭國中學生熊建鈞協助婦人整理回收物，過程剛好被古亭國小前校長黃賜福目擊，大讚很感動。圖／黃賜福提供
宜蘭國中學生熊建鈞協助婦人整理回收物，過程剛好被古亭國小前校長黃賜福目擊，大讚很感動。圖／黃賜福提供
熊建鈞表示，剛好看到垃圾掉下來就幫忙一下，因為婦人這樣很辛苦，並說不擔心上學遲到，「就算上學遲到也要幫忙。」記者林佳彣／攝影
熊建鈞表示，剛好看到垃圾掉下來就幫忙一下，因為婦人這樣很辛苦，並說不擔心上學遲到，「就算上學遲到也要幫忙。」記者林佳彣／攝影
宜蘭國中校長連志峯（左）肯定熊建鈞（右）的暖心舉動，期待其他孩子以他為榜樣，讓這個社會更和諧、更棒。記者林佳彣／攝影
宜蘭國中校長連志峯（左）肯定熊建鈞（右）的暖心舉動，期待其他孩子以他為榜樣，讓這個社會更和諧、更棒。記者林佳彣／攝影

宜蘭 單車 台灣人

延伸閱讀

HBL／白髮魔頭鼓勵放膽投 最強國中生轟30分退衛冕軍

宜蘭市長任期將屆轉戰縣長大位 江聰淵坦言：不好選

宜蘭有可能縣市合併？ 林姿妙：中央政策由中央來決定

模擬公投 國中生的視角「2好2壞」跨越藍綠

相關新聞

宜蘭國中生夢想當慈善家 暖心撿物 「上學遲到也要幫」

宜蘭市街頭今天早上接近7點出現一股暖流，宜蘭國中一名學生騎單車上學途中，見到婦人的回收物散落，趕緊衝上前協助整理，這個過...

晚會邀羅志祥惹議 花縣府：支持家人的心情助重新出發

花蓮縣政府26日起舉辦太平洋觀光節跨年晚會，跨年夜當天安排被前女友爆料劈腿醜聞，淡出演藝圈1年多的羅志祥在家鄉獻上「復出...

砸2千萬 關山旅遊環境改善

台東「關山小鎮周邊旅遊環境改善工程」昨動土，將斥資2千萬元重新打造入口意象、改善招牌、更新地板、增加夜間照明設備及補強環...

基捷資訊不透明 議員民調不滿意高

基隆市議員陳薇仲昨公布委外民調結果，多數民眾認為基隆捷運資訊不公開，市民不了解、不滿意和不信任，要基隆市長林右昌負起政治...

愛心圓血癌青年遺願 捐助骨髓庫

血癌青年朱頤曾幸運獲得骨髓配對成功，卻因癌症復發不幸離世。他在世時，發願發起10萬人加入骨髓捐贈並建檔配對，朱爸爸為延續...

宜蘭新住民二代楷模 14歲鄭伶巧文武雙全

宜蘭縣蘇澳國中3年級鄭伶巧是新住民二代，在越南鄉下長大，之後來台生活、照顧雙親、分擔家務。她克服語言障礙，在各項競賽表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。