宜蘭國中生夢想當慈善家 暖心撿物 「上學遲到也要幫」

宜蘭市街頭今天早上接近7點出現一股暖流，宜蘭國中一名學生騎單車上學途中，見到婦人的回收物散落，趕緊衝上前協助整理，這個過程剛好被古亭國小前校長黃賜福目擊，大讚「台灣人樸實精神，在國中生身上看到，真的很感動。」

暖心舉動的事發地就在樹人路與吉祥路口，今天早上6點46分左右，宜蘭國中一年級學生熊建鈞一如往常準備上學，突然看到右前方婦人腳踏車後方的回收物掉落，便上前幫忙整理，在確認東西綁妥沒問題後，才牽著單車離開。

古亭國小前校長黃賜福正好開車經過，看到熊建鈞幫忙整理掉落的回收物，離開前還特別留意狀況，並謙和地致意道別，令人深深感動，「這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎！」在社會混沌時期，有這一股暖流，感覺台灣有希望。

熊建鈞表示，剛好看到垃圾掉下來就幫忙一下，因為婦人這樣很辛苦，並說不擔心上學遲到，「就算上學遲到也要幫忙。」

導師林婉如說，常常看到熊建鈞努力把自己的事情完成，一開始覺得他太急，後來偷偷觀察才發現，是因為熊建鈞想幫不會的同學，才會趕快把事做完。林婉如就說，今天幫忙婦人一事，對他而言是習慣、沒有特殊原因，「就是內化成他人格的一部分。」

熊建鈞現在是籃球隊，未來志向是當籃球員。不過，導師林婉如私下透露，他的夢想是當慈善家，平時零用錢都捨不得花，會存起來捐給貧困者。