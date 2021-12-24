受王力宏婚變波及 羅志祥花蓮復出秀出現反對聲音

藝人羅志祥因感情爭議淡出演藝圈1年多，復出秀獻給故鄉花蓮，將於跨年當天上台演出，不過地方出現反對聲音，認為會「影響青少年價值觀」。縣府今天回應，家鄉是永遠的避風港，支持家人重新出發。

藝人王力宏被妻子爆料私生活混亂，婚變事件引起民眾熱烈討論，才剛宣布將在花蓮跨年晚會復出的羅志祥，也被王力宏婚變事件波及，縣議員紛紛反映接獲民眾陳情，對羅志祥受邀演出表達不滿。

無黨籍縣議員楊華美指出，王力宏事件爆發後，接獲民眾陳情，縣府邀請品德有爭議的藝人不妥當，會影響青少年價值觀；民進黨縣議員莊枝財也指出，連就讀國小5年級的孫女也問他，那會不會邀請王力宏，這樣新聞會更大。

莊枝財說，民進黨縣黨部電話最近接不完，民眾認為縣議員監督不力，有民眾說跟縣府反映過，縣府只回應「名單是廠商決定」，質疑縣府出錢辦活動，為何不能決定演出名單。

國民黨籍議員李秋旺、吳建志則認為，人非聖賢、孰能無過，羅志祥已經為錯誤付出代價，再追殺下去也沒意義，應該給他機會，讓他重新站起來。

花蓮縣政府觀光處長張志翔回應，羅志祥是花蓮人，過去犯了錯反省、沉寂很久，希望回到家鄉重新出發，家鄉是永遠的避風港，希望給他支持的力量，也希望議員們多多支持。