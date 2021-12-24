晚會邀羅志祥惹議 花縣府：支持家人的心情助重新出發

花蓮縣政府26日起舉辦太平洋觀光節跨年晚會，跨年夜當天安排被前女友爆料劈腿醜聞，淡出演藝圈1年多的羅志祥在家鄉獻上「復出秀」，部分縣民擔心讓青少年產生錯誤價值觀。縣府觀光處長張志翔今天說，是以「支持家人」的心情，讓羅志祥在花蓮重新出發。

藝人王力宏近日因婚變遭妻子李靖蕾發文爆料召妓、約砲等黑暗面，完美形象盡毀；同樣也因前女友周揚青爆料私生活複雜，沉寂好一陣子的羅志祥，黑歷史也再被人提起，因他將於31日在家鄉花蓮跨年晚會復出，部分家長近日向議員陳情，認為縣府邀請「品德有爭議」藝人演出不妥，可能會讓青少年產生錯誤的價值觀。

花蓮縣議會今天臨時會，縣議員莊枝財說，民進黨縣黨部最近電話被打爆，抱怨縣府跨年晚會邀請羅志祥，縣議員監督不力；還有民眾反映，打電話到縣府，得到的答案竟是「名單是電視台決定」，莊枝財認為縣府出錢辦活動，卻無法決定演出名單嗎？還把責任全部推給廠商，太沒有擔當。

不過，縣議員李秋旺、吳建志都認為「人非聖賢，孰能無過」。李秋旺說，羅志祥是花蓮子弟，犯錯沉寂這麼久，付出很大代價，花蓮子弟回鄉把他的專長和鄉親分享，繼續追殺一點意義都沒有，應該給他機會，讓花蓮子弟重新站起來。

張志翔表示，人生路上大家都會犯一點錯，但家鄉是永遠的避風港，提供支持的力量。羅志祥是花蓮人，可能犯一點錯，反省跟沉思很久，希望在花蓮重新出發，我們支持家人，讓他從花蓮出發，就是這樣的心情，希望議員給他們支持。