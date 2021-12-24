十大傑出青年魏瑞廷攜手企業送暖 實現偏鄉孩童願望

看電影、吃爆米花是部分偏鄉和弱勢孩童的夢想，十大傑出青年魏瑞廷攜手行政院東部辦公室和企業集團，昨晚在台東秀泰影城舉辦「圓夢耶誕童樂會」。

魏瑞廷今天上午接受中央社記者電話訪問表示，期待一份耶誕禮物是偏鄉孩童的小心願，對於偏鄉貧困與弱勢孩子來說，真的是一項奢侈的夢想，更不要說是到電影院看電影吃爆米花，這些從來是他們沒想過的。

為了讓台東偏鄉孩童實現這微小的願望，他與奧丁丁集團、財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會，攜手並號召十多家企業、學術界夥伴，23日晚上在台東秀泰影城舉辦「2021圓夢耶誕童樂會」，給偏鄉孩童渡過一個溫暖開心的耶誕節。

魏瑞廷表示，昨晚邀請台東幸福食物銀行、瑞興部落小學堂、台東縣池上鄉原住民族家庭服務中心等超過百名學童，欣賞迪士尼耶誕強檔電影「魔法滿屋」，盼透過電影情節讓孩子們從電影主角面臨的故事經歷當中，找到相信自己、實踐夢想的正向力量。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、奧丁丁集團執行長王俊凱、X5醫師慈善基金會醫師林思宏及現場共同參與的企業代表們暖心安排下，也化身為聖誕老公公群，將上百份的耶誕禮物送給每一名小朋友，同時贈上所有參與活動代表寫給孩童的鼓勵小語，希望孩童們能勇於表現自我，追夢築夢，找尋人生的價值。

洪宗楷表示，台東孩子不缺能力，只是缺乏自信，「自信是邁向成功的第一步，我們台東的孩子只是缺乏舞台，因此更要勇於展現自己，讓大家看見東部的孩子不輸任何人，一起加油」。

王俊凱表示，奧丁丁集團自成立以來長期投身公益，每年皆以不同形式為台灣各地機構送上所需資源，積極實踐企業社會責任。今年與企業夥伴一起舉辦電影放映活動，盼透過實際陪伴與關懷，將滿滿心意與祝福傳遞給台東的孩子們。

林思宏醫師也強調，X5醫師慈善基金會致力於孕婦、胎兒、及孩童的身心靈各方面的健康，他始終相信「生命充滿無限可能」，也投注心力在青少年及孩童的圓夢計畫。希望孩子們看完電影後，能像電影主角米拉貝兒一樣，學習善用自身力量，以不同方式努力幫助家庭及村莊變得更好，持續創造社會的正向循環。