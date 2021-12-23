基隆捷運「議員委外民調」再掀波瀾 民眾不滿意度高

基隆市議員陳薇仲今天公布基隆捷運議題委外民調結果，質疑基隆市長林右昌不應立場不明，並要舉辦公聽會公布更多資訊，接受民眾提問。市議員莊錦田、鄭文婷和王醒之到場聲援，認為攸關民眾生活權益的重大交通建設，資訊應該更加透明。

交通部規畫基隆捷運路線分兩階段，第一階段南港到八堵較無爭議，第二階段八堵到基隆因與台鐵有路線衝突，懸而未決。

陳薇仲委託民調公司做的民意調查結果顯示，62.4%受訪者對基捷「路線規畫狀況」非常不了解或不了解。55%對「規畫資訊公開程度」非常不滿意或不太滿意。67.2%對於「現行規畫方案」非常不滿意或不太滿意。

莊錦田說，交通建設很重要，基隆上班族尤其關注鐵軌運輸，如果能夠做到分流，就能解決基隆對外交通運輸問題。輕軌、捷運我們都贊成、支持，但政策推動到目前為止，都沒有辦法讓老百姓參與或了解時間點及規畫路線。今年也應該不會辦說明會了，讓人很遺憾。

鄭文婷表示，基隆捷運是國家重大基礎，民調顯示超過八成的仁愛區民對路線規畫不滿意，不滿意的來源在於「不了解」，因為不了解怎麼會滿意呢？對於不知道的事情怎麼說滿意呢？

鄭文婷也提及，政治人物不應該操弄捷運進基隆，就會讓台鐵消失的話題，讓民眾恐慌。她曾提過「捷運轉個彎，進市區更簡單」，建議基捷從八堵接長庚商圈進市中心，避開台鐵跟捷運競合問題，保留台鐵又有捷運。

王醒之說，基隆捷運好不容易走到林右昌任內運籌帷幄，只差最後一哩路就要兌現了，結果市民發現拿這張支票去銀行，還少一顆圖章，這顆圖章就捏在林右昌手上。八堵到基隆這一段懸而未決，已讓市民對基隆捷運，已經慢慢從期待變成不滿意和不信任。

王醒之認為，基隆捷運如果最後不進市中心，會變成基隆市「豬八戒照鏡子，裡外不是人」，因為要捷運進基隆的是基隆人，到最後不做決定的也還是基隆人，這件事情能夠甩鍋到基隆人手上嗎？林右昌必須要在最後12個月任期做明確的決定。