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請改道！基隆忠三橋改建 愛一路車道縮減改成S形

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路車道明天起縮減，工務處今天做圍籬封閉測試。圖／基市府提供
基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路車道明天起縮減，工務處今天做圍籬封閉測試。圖／基市府提供

基隆市政府發包改建忠三橋，明天起進行至愛一路側基樁工程，車道將配合工程縮減。市府工務處今天做圍籬封閉測試，邀在地議員、交通單位及警察單位會勘，車流尚稱順暢。工務處呼籲用路人，在明年1月20日撤除圍籬前改道孝二路，行駛愛一路請遵循交通指揮。

工務處表示，忠三路改建工程先做孝一路口基樁工程，目前已完工，明天起到明年1月20日改做愛一路側基樁工程，配合工程需縮減愛一路車道，請駕駛人務必減速慢行。

工務處說，施工期間愛一路在忠三路口車道縮減，並調整為S型曲線通行，為避免壅塞情形，請往來車輛多利用孝二路作為替代道路，或配合義交指揮小心通行。愛一路全時段禁止大型車通行路段，請大貨車、大客車不要駛入。

為了解車道縮減後對交通的影響，工務處今天先在路口進行圍籬封閉測試，並與當地議員、交通單位及警察單位等進行現場了解，初步觀察車輛行經狀況良好，明天起將連續3天安排24小時義交管制，把對通影響降到最低。

工務處表示，本階段工項完成後，會先恢復愛一路瀝青鋪面並開放通行，因應後續年節採買車潮通行。農曆春節過後，再接續進行橋梁改建作業。

基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路車道明天起縮減，工務處今天做圍籬封閉測試。圖／基市府提供
基隆市政府發包改建忠三橋，愛一路車道明天起縮減，工務處今天做圍籬封閉測試。圖／基市府提供

車道 替代道路

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