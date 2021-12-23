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期待風華再現 台東關山親水公園改善工程開工

中央社 / 台東縣23日電

全台首座環鎮單車道的關山親水公園，台東縣政府協助爭取花東基金新台幣2000萬元，將改善公園設施與自行車道老舊設施，今天舉行改善工程開工典禮，預計民國111年中完工。

台東縣關山親水公園長年因用地問題影響營運，開發受限導致遊客遞減，台東縣政府解決延宕20多年的土地問題，協助順利取得用地開發許可，今天舉行奠基開工典禮。

縣長饒慶鈴表示，關山親水公園不僅是全國首座環保親水公園，也擁有縣內第一座以自然淨化方式規劃實作的人工濕地，是關山重要的觀光資產；然而受限土地法規，以致長期無法申請經費修繕設施和開發，營運受影響且遊客銳減。

經協助並跨局處整合，召開變更審查會議，重新檢視法規及計畫內容，終於突破法規限制，去年10月取得用地開發許可，今年4月完成地目變更，關山親水公園土地終於能合法利用，讓多年無法開發的親水公園有了新的契機。

台東縣政府說明，關山鎮周邊旅遊環境改善工程內容包括拆除噴水池，重新打造入口意象、改善招牌、地板更新、增加夜間照明設備等，另補強環鎮自行車道週邊施作邊坡穩定、修繕安全護欄等，提供民眾安全友善旅遊環境。

關山鎮長戴文達表示，希望逐年改善加強周邊遊憩環境，未來關山親水公園將結合最美星空、漂鳥197藝術作品、戲水攀樹體驗等亮點特色，成為豐富的露營及休閒場域，以親子友善、共融互動、濕地生態及環境教育為主題，發展成具多元功能目的的深度休閒遊憩據點，進而提升關山整體景觀及旅遊品質。

關山親水公園總面積約34公頃，是名副其實的山城，兩側山脈夾峙，背倚中央山脈，面向都蘭山，東側新武呂溪貫穿，因為把守關山越嶺道（今南橫公路）東部出口，從清代開始就是花東縱谷的行政中心。

台東 車道 人工濕地

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