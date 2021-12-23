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花蓮扶輪社延續血癌青年遺願 父哽咽約定下半子當父子
血癌青年朱頤曾幸運獲得骨髓配對成功，卻因癌症復發不幸離世。他在世時，發願發起10萬加入骨髓捐贈並建檔配對，朱爸爸為延續兒子的遺願，號召志同道合的朋友做愛心，捐贈200多萬元，幫助花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心，建置保存骨髓儀器，挽救更多人免受血癌之苦。
今天花蓮扶輪社、宜蘭扶輪社與台北北門扶輪社等單位，集資200多萬元捐給慈濟醫院骨髓幹細胞中心。慈濟醫院表示，骨髓捐贈建檔不用特別做手術，只要挽袖捐血就能幫助無數血癌病友。
朱爸爸朱文慶是花蓮扶輪社長，他說，朱頤是優秀的孩子，高中時獨自在美國讀書，到大學畢業才回到台灣，在馬偕醫院驗出急性白血病，一定要經過骨髓移植才有辦法存活，骨髓庫只有兩個，其中一個在日本，另一個就是花蓮慈濟醫院骨髓中心，隨即到花蓮治療配對。
朱文慶表示，當時順利做了第一次移植，知道骨髓捐贈對血癌病患十分重要，因此，兒子發願招幕10萬青年捐贈骨髓建檔，2017年朱頤透過台北101的許願牆活動，發表「感謝我的骨髓捐贈者，讓我能重生」，感動許多人。
沒想到朱頤血癌復發，癌細胞已擴散到腦部，來日已不多。朱文慶哽咽地說，趁著兒子清醒時，約定下輩子還要再當父子，朱頤最後努力擠出說「爸爸你要好好照顧自己」，過沒多久就撒手人寰。昨天是朱頤的2年忌日，朱說，這輩子能當父子就是上輩子的約定，兒子帶著愛和約定先走，等待下次輪迴。希望能號召更多人加入骨髓捐贈行列，幫更多血癌患者重生。
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