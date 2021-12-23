台越之女鄭伶巧文武雙全 宜縣府頒新住民二代楷模

宜蘭縣蘇澳國中3年級鄭伶巧是新住民二代，在越南鄉下長大，之後來台生活、照顧雙親、分擔家務。她克服語言障礙，在各項競賽表現亮眼，今年拿下縣內柔道冠軍，上月榮獲縣府「110年度優秀新住民二代楷模」。移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏說，鄭伶巧突破逆境、意志力堅韌，是新住民二代的模範。

鄭伶巧今年14歲，其父台灣人、媽媽來自越南，出生於越南北部偏鄉，從小和媽媽阮翠姮、姊姊鄭翠玄住在外婆家相依為命。外婆經營雜貨店，鄭伶巧5歲起跟隨她外出採購補貨、田裡種菜，甚至到海邊捕零星漁獲，也才知道賺錢的辛苦。

直到9歲那年，鄭伶巧和媽媽被爸爸接回台灣一起生活。當時小學三年級的她，中文一竅不通，因為語言隔閡，遭到同學嘲弄、霸凌，剛開始在校學習相當辛苦。鄭伶巧憑藉堅毅、努力的精神，在越南語、閩南語、詩文創作等競賽獲得佳績，展現其語言天份。

此外，鄭伶巧今年初出征宜蘭縣中小學柔道比賽國中女子組，奪得冠軍殊榮。文武雙全的她在台生活多年，平時照顧患病雙親、分擔家務，去年榮獲109年宜蘭縣孝行獎，11月27日獲頒宜蘭縣政府110年度優秀新住民二代楷模。她期盼成為一名律師，不只照顧、保護家人，更要捍衛真理、造福人群。