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議員民調指對基隆捷運有「四不」認知 林右昌立刻回應

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天表示，捷運建設有一定的期程，地方說明會在行政院核定綜合規劃後展開。聯合報資料照片
基隆市長林右昌今天表示，捷運建設有一定的期程，地方說明會在行政院核定綜合規劃後展開。聯合報資料照片

基隆捷運興建案受關注，基隆市議員陳薇仲今天公布民調結果，要求基隆市長林右昌負起政治決策責任。林右昌回應，捷運建設不是現在蓋，明年就好的東西，並有一定的期程，地方說明會將在行政院核定綜合規劃後展開。

陳薇仲公布民調結果時說，基隆市民已對基隆捷運產生不了解、資訊不公開、不滿意和不信任「四不」認知，政府今年底前舉辦公聽會的宣示幾乎確定跳票，呼籲林右昌不要把最後一哩路，八堵到基隆段規畫外推給中央，外推給市民，要負起政治決策責任，給市民一條完整、可信賴的通勤軌道。

林右昌表示，交通部即將完成「基隆捷運綜合規劃」報請行政院核定，這是基隆市下階段城市發展的重要里程碑。「基隆捷運」跨越北北基三個城市，基隆市將成為全台灣第一個非直轄市擁有捷運的城市。

林說，捷運建設是長期的建設，不是現在蓋，明年就好的東西，需要循續漸進與時間，市民交通使用方式與習慣也是逐步調整適應，幾十年來在各縣市的推動經驗都是如此。公共建設推動有一定的次序、步驟跟期程規劃，地方的說明會也將在行政院核定綜合規劃後展開。

基隆捷運 林右昌 行政院

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