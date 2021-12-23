台東關山親水公園改善工程明年完工 重現風華

台東縣關山親水公園長年因用地問題影響營運，開發受限導致遊客遞減，縣府以高效率突破法規，去年10月取得用地開發許可，今年4月完成地目變更後，爭取花東基金2千萬元經費辦理「關山小鎮周邊旅遊環境改善工程」，今天動工，預計明年中旬完工啟用，讓關山親水公園風華再現。

縣長饒慶鈴說，關山親水公園不僅是全國首座環保親水公園，也擁有縣內第一座以自然淨化方式規劃實作的人工濕地，是關山重要的觀光資產；然而受限土地法規，以致20年來長期無法申請經費修繕設施和開發，營運受影響且遊客銳減，縣府協助順利取得用地開發許可，將更新公園老舊設施。

關山小鎮周邊旅遊環境改善工程內容包括拆除噴水池以重新打造入口意象、改善招牌、地板更新、增加夜間照明設備等，另補強環鎮自行車道週邊施作邊坡穩定、修繕安全護欄等，以符合安全規範，提供民眾安全友善旅遊環境。