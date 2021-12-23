基隆捷運進市中心懸而未決 她做民調解讀「四不」結論

基隆捷運興建案一波三折受關注，基隆市議員陳薇仲今天公布委外民調結果表示，基隆市民已對基捷產生「四不」認知：不了解、資訊不公開、不滿意和不信任，要求基隆市長林右昌不要再把最後一哩路，八堵到基隆段規畫外推給中央，外推給市民，要負起政治決策責任，好好的來決定，給基隆市民一條完整、可信賴的通勤軌道。

交通部規畫基隆捷運路線分兩階段，第一階段南港到八堵較無爭議，第二階段八堵到基隆因與台鐵有路線衝突，懸而未決。陳薇仲委託民調公司做的民意調查，今早在基隆火車站南站公布結果。

陳薇仲說，有三成八基隆市民需要跨縣市通勤、通學，其中55.4%依賴火車和客運。對於基隆捷運「路線規畫狀況」，有26.7%受訪者表示非常不了解，35.7%不了解，合計62.4%。對「規畫資訊公開程度」，有19.8%表示非常不滿意，35.2%不太滿意，合計55%。對於「現行規畫方案」非常不滿意為38.1%，不太滿意29.1%，合計67.2%。

民調顯示，基隆市民對八堵到基隆段捷運規畫，54.6%主張保留台鐵，不需要捷運進入基隆。35.4%表示不需要台鐵，需要捷運進基隆。5.7%堅持捷運、台鐵都要，0.4%都不贊成，3.8%沒意見。基捷第一階段完成後，通勤、通學族的搭乘意願如何？69.7%的受訪者表示，改搭捷運的可能性低。

陳薇仲表示，2017年蔡英文總統宣布基隆輕軌到基隆，現在已經談到基隆捷運，但政府今年底前舉辦公聽會的宣示幾乎確定跳票。這次民調顯現的民意，讓她要再一次沉重呼籲林右昌應該出來勇於面對。去年林說會表達基隆鐵路要留的意見，還說「基隆是我說了算」，現在更要堅定說出意見，而非把基隆人心心念念的基捷第二階段規畫，外推給中央或市民。