快訊

羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

「蕾宏大戰」時事夯入學測考題？ 教師提醒：這2科機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆捷運進市中心懸而未決 她做民調解讀「四不」結論

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員陳薇仲（左三）今天公布民調結果，指基隆市民已對基隆捷運興建產生不了解、資訊不公開、不滿意、不信任的「四不」認知。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員陳薇仲（左三）今天公布民調結果，指基隆市民已對基隆捷運興建產生不了解、資訊不公開、不滿意、不信任的「四不」認知。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運興建案一波三折受關注，基隆市議員陳薇仲今天公布委外民調結果表示，基隆市民已對基捷產生「四不」認知：不了解、資訊不公開、不滿意和不信任，要求基隆市長林右昌不要再把最後一哩路，八堵到基隆段規畫外推給中央，外推給市民，要負起政治決策責任，好好的來決定，給基隆市民一條完整、可信賴的通勤軌道。

交通部規畫基隆捷運路線分兩階段，第一階段南港到八堵較無爭議，第二階段八堵到基隆因與台鐵有路線衝突，懸而未決。陳薇仲委託民調公司做的民意調查，今早在基隆火車站南站公布結果。

陳薇仲說，有三成八基隆市民需要跨縣市通勤、通學，其中55.4%依賴火車和客運。對於基隆捷運「路線規畫狀況」，有26.7%受訪者表示非常不了解，35.7%不了解，合計62.4%。對「規畫資訊公開程度」，有19.8%表示非常不滿意，35.2%不太滿意，合計55%。對於「現行規畫方案」非常不滿意為38.1%，不太滿意29.1%，合計67.2%。

民調顯示，基隆市民對八堵到基隆段捷運規畫，54.6%主張保留台鐵，不需要捷運進入基隆。35.4%表示不需要台鐵，需要捷運進基隆。5.7%堅持捷運、台鐵都要，0.4%都不贊成，3.8%沒意見。基捷第一階段完成後，通勤、通學族的搭乘意願如何？69.7%的受訪者表示，改搭捷運的可能性低。

陳薇仲表示，2017年蔡英文總統宣布基隆輕軌到基隆，現在已經談到基隆捷運，但政府今年底前舉辦公聽會的宣示幾乎確定跳票。這次民調顯現的民意，讓她要再一次沉重呼籲林右昌應該出來勇於面對。去年林說會表達基隆鐵路要留的意見，還說「基隆是我說了算」，現在更要堅定說出意見，而非把基隆人心心念念的基捷第二階段規畫，外推給中央或市民。

陳薇仲委託民調公司做的民意調查，調查時間是12月1日到7日，以基隆市住宅電話用戶為抽樣架構，採簡單隨機抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，透過電腦輔助電話訪問居住基隆市16歲以上民眾，了解基隆市跨縣市通勤、通學民眾對基隆捷運意見與需求。民調樣本共1024份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.06％以內。

基隆市議員陳薇仲（左三）今天公布民調結果，指基隆市民已對基隆捷運興建產生不了解、資訊不公開、不滿意、不信任的「四不」認知。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員陳薇仲（左三）今天公布民調結果，指基隆市民已對基隆捷運興建產生不了解、資訊不公開、不滿意、不信任的「四不」認知。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 民調 台鐵

延伸閱讀

衛生所志工22年不中斷民眾當家人 熱心嬤獲特殊貢獻獎

公投結果接班警訊？林右昌：因警惕加倍努力未嘗非好事

林右昌：6都若變8都 非直轄市的20％民眾權益才是問題

桃竹基公投開出「4好」 鄭文燦、林右昌、林智堅仕途恐內傷？

相關新聞

虎頭蜂狂攻擊7村民遭螫咬 台東南興村長立牌警告！

目前是虎頭蜂正值蜂蛹成蜂出巢的季節，也是攻擊最強的時候，台東縣大武鄉南興村近日發生村民接連遭虎頭蜂攻擊，卻苦無找不到蜂巢...

基隆捷運進市中心懸而未決 她做民調解讀「四不」結論

基隆捷運興建案一波三折受關注，基隆市議員陳薇仲今天公布委外民調結果表示，基隆市民已對基捷產生「四不」認知：不了解、資訊不...

議員民調指對基隆捷運有「四不」認知 林右昌立刻回應

基隆捷運興建案受關注，基隆市議員陳薇仲今天公布民調結果，要求基隆市長林右昌負起政治決策責任。林右昌回應，捷運建設不是現在...

台東關山親水公園改善工程明年完工 重現風華

台東縣關山親水公園長年因用地問題影響營運，開發受限導致遊客遞減，縣府以高效率突破法規，去年10月取得用地開發許可，今年4...

2022迎曙光 台東南迴添祕境

迎接2022年第一道曙光，台東南迴再添一祕境，太麻里鄉公所與水保局台東分局合作，在華園村南北坑打造一座曙光觀景台，能觀看...

亮麗橘世代／退休教師認養荒地 種回原生種植物

原本在花蓮女中任教的張淑貞，20年前卸下教職，將環保戰場從校園擴大到社區，大力清除、宣導入侵外來種的危害，還與志工認養花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。