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合歡山雪季勤務12/31啟動 增警力把關交通順暢

中央社 / 花蓮縣23日電

合歡山風景區入冬後，降雪機率提高，因山區沿線道路蜿蜒、狹窄，會車不易，花蓮新城警分局自31日起至111年2月28日編排警力啟動雪季勤務，為雪季期間把關沿線交通順暢。

花蓮縣警察局新城分局今天發布新聞稿指出，合歡山位於花蓮、南投及台中3縣交界處，民眾可行駛台8線、台14甲線上山賞雪，但因路面結冰溼滑，往年車輛打滑、拋錨事故不少，常造成交通壅塞。

新城警分局指出，雪季勤務自31日起為期60天，針對轄區台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心沿線實施交通管制疏導措施，如遇有下（積）雪時，將配合南投縣警局同步實施交通管制；未遇有下（積）雪時，則實施交通疏導，維持交通秩序。

新城警分局指出，雪季期間遇有下（積）雪或路面結冰時，依公路總局發布的交通管制資訊，視情況封路鏟雪，通行車輛須加掛雪鍊通行、或實施禁止機、慢車及大型重型機車進入管制路段等規範，呼籲民眾出發前先查詢路況，並確認車況良好後再行上路。

雪季期間太魯閣國家公園管理處也加強入山申請管制，從今年12月31日起至明年2月28日止，不論有無下雪，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），須附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

此外，雪季期間須攜帶攀登雪地使用的重型裝備，太管處巡山員與保七總隊第九大隊員警將在各登山口處，採抽檢的方式，檢查各登山隊伍或個人所攜帶的裝備及入山入園資料等，以確保雪季期間的登山安全。

太魯閣國家公園 合歡山 花蓮

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