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宜蘭熊讚跨年晚會交管 礁溪跑馬古道公園元旦升旗摸彩

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所在新月廣場舉辦熊讚跨年活動，邀請小宇及李佳薇等人演唱，當天下午5點起附近道路進行交通管制。 圖／市公所提供
宜蘭市公所在新月廣場舉辦熊讚跨年活動，邀請小宇及李佳薇等人演唱，當天下午5點起附近道路進行交通管制。 圖／市公所提供

宜蘭市公所將在蘭城新月百貨廣場舉辦熊讚跨年晚會，由馬力歐搭配佩遙主持，邀請到黃明志、小宇、李佳薇等歌手演出，當天從下午5點起到隔天凌晨2時，附近道路進行交通管制；礁溪鄉公所元旦在跑馬古道公園舉辦升旗活動，安排表演及摸彩。

市公所表示，2022宜蘭熊讚跨年晚會由曾經榮獲金鐘獎戲劇節目男配角獎的馬力歐，搭配在《瘋神無雙》演出的佩遙主持，表演卡司方面請到有音樂創作鬼才之稱的黃明志、剛發行新專輯並在選秀節目《聲林之王》擔任教唱導師的小宇、鐵肺歌姬李佳薇、新生代靈魂女聲陳忻玥、擁有磁性嗓音的王艷薇、創作歌手廖文強與小男孩樂團等。

跨年31日晚上8點展開，市公所歡迎民眾到蘭城新月廣場參與年度盛會，當天下午5點到隔天凌晨2點將實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街(舊城南路以北至南興街以南)與民權路二段38巷(民權路二段以北至舊城南路以南)封閉管制。

神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）實施彈性管制，請民眾行經管制路段時，繞道通行。市公所也特別協調台鐵加開1月1日凌晨往溪北、溪南的列車。

礁溪鄉公所1月1日上午9點在跑馬古道公園舉辦元旦升旗典禮，現場安排才藝表演外，更有腳踏車等摸彩品，鄉長張永德歡迎大家相揪參加活動。

跨年晚會 宜蘭

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