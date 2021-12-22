衛生所志工22年不中斷民眾當家人 熱心嬤獲特殊貢獻獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，市長林右昌感謝大家無私奉獻。圖／基隆市政府提供
基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，市長林右昌感謝大家無私奉獻。圖／基隆市政府提供

基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，市長林右昌感謝大家無私奉獻，其中獲特殊績優貢獻獎的于林敏阿嬤，是服務年資最久、時數最高的志工，她在中正區衛生所已經持續服務22年，阿嬤總是帶著笑容，十分親切地幫忙民眾，她把民眾當家人，被稱為熱心阿嬤，她說「當著運動啦」。

衛生局說，基隆共有1054位衛生保健志工，約占全市1.3萬名總志工人數的8%，在今年疫情期間，大家仍堅守志願服務崗位，不論是衛生所或醫療院所的疫苗接種，或在各單位出入口維護秩序、體溫量測及落實個人資料登錄等，在這段人心浮動的期間，除了醫護人員的辛苦付出，還有志工們的無私奉獻，照亮自己也溫暖大家。

林右昌今天下午表揚155人，包括特殊績優獎9名、金牌獎16名、銀牌獎8名、銅牌獎22名、志願服務獎19名及勤勉獎81名。榮獲「特殊績優貢獻獎」的于林敏，是此次頒獎中服務年資最久、服務時數最高的志工，在中正區衛生所已經持續服務22年，總是用親和的態度協助門診，能主動觀察民眾需求並盡快提供幫忙。

今年疫情嚴峻，衛生所一度暫停志工服務，但于林敏在接種完兩劑疫苗後，也馬上投入服務行列，在第一線協助量測體溫等防疫措施，服務熱忱令人感佩。

區公所人員說，阿嬤總是帶著笑容，十分親切地幫忙民眾，她把民眾當家人，被稱為熱心阿嬤。阿嬤則她說「我當著運動啦，沒來衛生所怪怪，每天都來服務大家，自己也快樂」。

基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，獲特殊績優貢獻獎的于林敏阿嬤，是服務年資最久、時數最高的志工，她在中正區衛生所已經持續服務22年。圖／基隆市政府提供
基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，獲特殊績優貢獻獎的于林敏阿嬤，是服務年資最久、時數最高的志工，她在中正區衛生所已經持續服務22年。圖／基隆市政府提供
基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，市長林右昌感謝大家無私奉獻。圖／基隆市政府提供
基隆市衛生局今天表揚資深保健志工，市長林右昌感謝大家無私奉獻。圖／基隆市政府提供

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