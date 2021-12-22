林姿妙就職3年施政報告 邀請青年共築美麗願景

宜蘭縣長林姿妙上任後推動縣政不遺餘力，今天在中興文創園區以「航向世界的啟點．宜蘭」為主題向縣民施政報告，同時聚焦「青年Vision．宜蘭Action」，13位蘭陽青年代表獲邀與會，開心與縣長大玩自拍，氣氛熱絡。林姿妙表示，青年朋友是宜蘭發展的曙光、未來希望，縣府團隊會把他們對宜蘭的期許，納入施政藍圖進而落實。

林姿妙今天在記者會上感謝縣民配合縣府團隊齊心抗疫，她說，縣政府成立全國第一個由地方政府補助經費的新冠肺炎專責實驗室、建置大型疫苗接種中心，做到快速篩檢及預防接種，同時把長幼放在第一位，兌現一鄉鎮一親子館、免費營養午餐、高齡照護等政策，更加碼推動讀書免書籍費、班班有冷氣。

她表示，縣府全力拚交通建設，特別是備受矚目的高鐵延伸到宜蘭，感謝交通部長王國材選址確定就是廣義的縣政中心；另外宜蘭科學園區躍升產業進駐首選，申租率超過70%；建置有機廢棄物處理廠，推動全國首座地熱電廠營運。

「青年的想像，就是宜蘭的新模樣」，林姿妙成立青年事務科做為專責對口、聆聽聲音、協助成長，更推出「創業123」和「創業大聯盟」等支持策略，同時藉由舉辦街頭藝術文化節等活動、成立「JINHO宜蘭敬好生活」品牌，提高年輕人的能見度，未來將持續推動職業輔導等政策，並加速建置東部青聚點。

13位與會宜蘭青年代表包含宜蘭有機茶王林立偉、三星四季青花瓷創辦人李哲榮、知名詩人曾貴麟、宜蘭縣街頭藝術協會理事長王捷民、青年事務委員蔡蘭桂、正福茶園負責人游正福、藝起畫工作室創辦人許家鳳、9號咖啡行銷部經理莊曜至、返鄉從事音樂創作的黃萱儀及創立囍感生活的陳苡佩等。

培育出文心鮑、成立漁人故事館的謝政佐感謝縣府在創業時大力幫忙，青年事務科協助解決問題、貸款諮詢，尤其農業處一路以來陪伴，協助他獲得農業奧斯卡獎「第32屆全國十大神農」；國際青年商會中華民國總會公關宣傳主委簡銘翔說，3年來看到縣長努力打拚，尤其是青年政策，鼓勵年輕人參與公共事務，身為宜蘭青年感到幸福快樂。