台東縣府：1至11月飲用水源抽驗 合格率100%

中央社 / 台東縣22日電

台東縣政府今天指出，辦理縣內所有自來水監控點執行年度定期或不定期專案抽驗計畫，今年截至11月止，各項水質抽驗數據均符合飲用水水質標準，合格率100%，請民眾安心使用。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為達成聯合國推動永續發展目標SDGs中第6項潔淨水環境的永續目標，透過不定期各種水質抽驗，監督自來水供水品質，確保飲用水水源安全，是縣政府重要施政策略，希望營造一座以永續發展為目標的城市。

台東縣政府提醒，民眾應盡量以自來水作為飲用水水源，以確保飲水安全，未經消毒的水源易有孳生大腸桿菌及其它致病菌疑慮，也呼籲飲用山泉水或簡易自來水的民眾務必要煮沸後再飲用，為了民眾飲用水安全，請勿取用來源不明的水。

台東縣政府環保局表示，藉由執行飲用水重點稽查管制，檢驗飲用水水質標準中重金屬、氰鹽、消毒副產物、揮發性有機物、農藥及其它影響健康物質等較難檢驗水質項目抽驗，為民眾做好把關。

環保局指出，截至今年11月止，台東縣府共執行自來水稽查抽驗555件、自來水水源稽查抽驗56件、飲用水設備稽查135件，全數皆為合格，顯示台東地區水質穩定且供給正常、用水安全無虞。

環保局表示，守護飲用水品質安全需靠大家，平時可定期清理蓄水池水塔，飲用水一定要煮沸後再飲用，一起為居家飲用水品質安全把關。

水質 抽驗 台東

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