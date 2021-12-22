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基隆廟口大四美每坪171萬元25連霸「地王」 全市成交價上漲
基隆市地價評議委員會今天評定通過明年公告土地現值平均漲幅1.93%、公告地價平均漲幅2.5%，明年1月1日正式公告實施。廟口大四美每坪171萬元，25連霸蟬聯地王。
基隆市地政處表示，此次地價作業調查期間為109年9月2日至110年9月1日，在成交量方面，全市不動產買賣交易件數共計5833件，與去年相較呈現穩定狀態，交易最活絡前三名為安樂區、信義區及中正區。
在成交價方面，受到城際轉運站、豎梯等重大市政建設即將完工的利多影響，全市成交價呈現小幅上漲局面，中古屋平均成交價最高落在仁愛區，每坪約19到21萬元之間，新成屋平均成交價最高則落在安樂區，每坪約24到28萬元之間。
基隆市地價評議委員會經綜合參考實價登錄交易情形、近兩期都市地價指數連續上漲趨勢，評定通過111年公告土地現值及公告地價，全市7個行政區皆上漲，公告土地現值平均漲幅為1.93%，公告地價平均漲幅為2.5%。
地政處指出，此次地價上漲重點落在新建案開發區，主要是依據實價登錄交易情形核實反應地價變動，以及配合土地使用管制及土地利用現況進行調整。全市共劃分2699個地價區段，上漲區段數比例約76%，下跌區段數比例約1%，其餘23%區段則持平未調整。
地政處說，明年年基隆市地王仍由廟口大四美奪冠，公告土地現值約為51萬元/㎡，換算每坪單價約171萬元，維持與去年相同，25連霸蟬聯地王。
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