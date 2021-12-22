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入股台灣農創 壽豐農會爭取成為東部總代理

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
壽豐農會理事長吳永能（右3持麥克風者）近日率團訪問台灣農創公司。圖／壽豐鄉農會提供
壽豐農會理事長吳永能（右3持麥克風者）近日率團訪問台灣農創公司。圖／壽豐鄉農會提供

台中市霧峰農會去年結合全台14家農漁會成立台灣農創興業股份有限公司，花蓮壽豐鄉農會是東部唯一股東，壽豐農會理事長吳永能近日率團訪問，由台灣農創董事長黃景建接待。吳永能與總幹事黃啟祥都說，聽取簡報後對這項投資充滿信心，未來要爭取成為台灣農創在東部的總代理。

位於花蓮中區的壽豐鄉農會，是台灣有機農業先驅者，推廣有機農業已有多年，也建立出有機無毒農產品的好口碑。黃啟祥說，前總幹事曾淑懿在一場座談會上結識了黃大忠博士，接受指導從有機堆肥、土地淨化、益菌微生物培養、設施改善、物流規畫，一步一腳印的開啟無毒有機的商機。

黃啟祥當時擔任鄉農會祕書，全程參與曾淑懿從無到有帶領，建立無毒農業王國的過程。黃啟祥說，從生產技術、設施改善、有機栽培農法、品牌認證、形象包裝、物流規畫，每一關都是難題，幸好群策群力下終於克服萬難，不但讓消費者吃得安心，壽豐生產的無毒農產品也行銷到全世界。

壽豐鄉農會與霧峰農會締結姊妹會20多年，這次在霧峰農會登高一呼下，投資台灣農創成為東部唯一股東。黃啟祥說，台灣農創是台灣農業新的里程碑，壽豐鄉農會一定會全力以赴把台灣農創挺起來，未來也希望成為台灣農創在東部的總代理。

吳永能表示，這次投資台灣農創，經過會員代表大會一致同意，也認為這是霧峰農會給壽豐鄉農會的大好機會，「真的是非常看得起我們」，他深信台灣農創一定能大發利市，創造出台灣農業的共好。

台灣農創成立目的在結合各農會農產品，研發出新的健康產品或飲料。黃啟祥指出，壽豐農會的黑糯米、果艷西瓜都很知名且優質，黑糯米可能成為台灣農創下一支飲品原料，更期待果艷西瓜可以經由台灣農創優良研發團隊，再創造出新的產品。

花蓮縣壽豐鄉農會的「豐華再現館」。圖／壽豐鄉農會提供
花蓮縣壽豐鄉農會的「豐華再現館」。圖／壽豐鄉農會提供
花蓮壽豐鄉農會的「壽豐農學苑」。圖／壽豐鄉農會提供
花蓮壽豐鄉農會的「壽豐農學苑」。圖／壽豐鄉農會提供

農會 花蓮

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