嚴重影響宜蘭財政 陳歐珀拒連署柯建銘地方制度法提案

宜蘭立委陳歐珀不連署民進黨立院黨團總召柯建銘所提出的地方制度法修正案，他今天表示，國家總預算的大餅是固定的，未經財政劃分完整規劃的其他縣市合併與升格，將嚴重排擠偏鄉縣市的預算。

陳歐珀舉例，像原來已核定的宜蘭鐵路高架預算大約253億元，地方政府需負擔53億元，一旦通過地方制度法修正，宜蘭能獲得的統籌分配稅及一般補助款更少，縣內每條急需建設開闢的東西向道路預算，將因統籌分配款的縮減問題而無法建設，造成城鄉發展嚴重落差。

陳歐珀表示，他雖是民進黨立院自家總召柯建銘的提案，但他無法連署，此一地方制度法修正案導致過去所彰顯的國家社會公平正義及城鄉均衡發展，淪為口號，甚至這些建設已遙不可及，身為區域民選立委憂心忡忡，不得不強烈表達意見。

他認為，為求國家永續發展，通盤檢討國土規劃與修正財政收支劃分法才是均衡城鄉發展的正確解方，若無完整配套即談合併升格，僅受益一方，卻讓窮縣愈來愈窮。