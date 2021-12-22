海功號拆五分之一停工 文史人士陳情 文化部喊停將會勘

基隆八斗子漁港碧砂泊區的觀光地標「海功號」，是我國第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，至今已有近50年的歷史，但沒有任何文資身分，因船體鏽蝕嚴重已有安全疑慮，20日開始拆除，目前已經拆除五分之一，但有文史人士陳情希望保留，基隆區漁會證實目前已先停工，文化部、漁業署等周五將會勘，了解是否有保留的可能性，

海功號在民國64年7月下水，曾經承載著國人的夢想，從事漁場探測及海洋生態資源研究，是我國第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，，共執行53航次的海洋試驗調査，輝煌歷史恰如其名「功在海洋」，讓國人印象深刻。因船體鏽蝕嚴重已有安全疑慮，正進行拆除，海功號走入歷路，但將保留海重要組件螺旋漿及錨作為紀念展示，現場闢為公園。

基隆區漁會辦理已報廢海功號船體拆除工作14日動工，預計1個月內拆除。漁業署指出，海功號金屬結構船身長期展示八斗子海邊，鏽蝕嚴重，今年7月雷達塔被強風吹落，已有公共安全疑慮，決定拆除。

基隆區漁會總幹事陳文欽今天說，經過漁業署、市政府、海大、海科館、水試所、漁會開會，因為今年7月掉很多鏽蝕的鐵塊砸下，尤其雷達塔很大，還好沒有砸到人，因都沒有單位要收，為免再發生危險決定拆除。拆船作業20日開始拆，到目前已拆除五分之一，昨天上級指示緩拆，要再來了解如何處理，因此先停工。

陳文欽表示，因為船身、甲板都已爛掉，且有設施已傾斜，如果不趕快拆很危險，要保留、挽救很困難，希望可以依計畫趕快拆除。