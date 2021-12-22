公投結果接班警訊？林右昌：因警惕加倍努力未嘗非好事

基隆市四項公投案結果，同意票都大於不同意，由於市長林右昌兩任期滿，外界解讀民進黨接班恐出現變數，市長林右昌今天回應指出，公投與市長選舉是兩回事，投票動機與意願也完全不同，但若因此有所警惕而加倍努力，對明年大選也未嘗不是好事。

基隆市4項公投投票率40.83%，4項公投同意票全部高於不同意票，尤其核四一案多出近1萬票。基隆市有民進黨市長林右昌執政優勢，卻沒有反映在公投上。

林右昌今天對此公投結果回應，他表示，公投與市長選舉是兩回事，投票動機與意願也完全不同，但若因此有所警惕而加倍努力，對明年大選也未嘗不是好事。

林右昌說，「我們在基隆的執政，小英總統對基隆建設的支持，帶來基隆的進步與發展，這是全國有目共睹」，未來民進黨的市長候選人如何向中央爭取更多建設延續施政成果，爭取跨黨派與中間選民的支持，這才是真正的關鍵。