宜蘭縣長林姿妙力拚連任 就職3周年打分數「說這句」

宜蘭縣長林姿妙就職將屆3周年，今天在中興文化創意園區舉辦記者會，向鄉親報告施政成果、青年政策。被問及為自己打幾分，林姿妙笑笑地說「我很認真、很努力，讓人民有感」，媒體追問要拚出100分嗎，她眼神堅定地點頭回應「對！」，而且還要繼續爭取連任。

林姿妙上任3周年，要為施政打分數，她表示，自己認真、努力，讓人民有感，要讓年輕人願意跟著一起走，這是縣政推動的目標，縣府團隊將繼續努力，最重要的是宜蘭縣的交通順暢。

到底要打幾分，林姿妙只說，「我認為繼續努力，加油」，也點頭表示要拚出100分。林姿妙表態當然要爭取連任，至於有沒有問題，她回應來努力給所有縣民看。

對於縣長3年表現，國民黨縣議員黃琤婷相當肯定，打出95分高分，5分是民眾的期待，未來還有一些努力空間。她認為，「林姿妙有魄力、遠見，以及目標」，過往很多交通建設、工程是歷任縣長推不動的，在她手中一一有了進展，例如已流標9次的宜蘭縣第二行政中心，去年終於決標。

黃琤婷也肯定免費營養午餐政策，讓人民有感。因為行政首長、政府官員做事時，只有一個目標，讓人民過更好生活，「林姿妙的這句口號，不只很響，而且她做到了。」 縣民有感受，也對未來更有希望與期待。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇則說，林姿妙還有努力空間，「應該給民眾打分數」，外界看來，林姿妙3年施政是在割稻仔尾。他提到，以整個縣政方向來看，縣府團隊得調整腳步、設定新方向，特別是宜蘭縣今年審計報告，開源節流出了很大問題。

他指出建設方面，縣府這3年停滯不前，完全沒有前進動力，許多完工、啟用的地方基礎建設、重大交通建設，都是前朝林聰賢、吳澤成、陳金德在縣長任內核定，只是在林姿妙任內完成，而鐵路高架、鐵路東延、台二庚線等均是中央主導的交通建設。