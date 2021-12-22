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50年海功號拆除走入歷史 首艘南極探險捕撈磷蝦研究船
基隆八斗子漁港碧砂泊區的觀光地標「海功號」，在民國64年7月下水，曾經承載著國人的夢想，從事漁場探測及海洋生態資源研究，是我國第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，至今已有近50年的歷史，因船體鏽蝕嚴重已有安全疑慮，目前正進行拆除，海功號走入歷史，但將保留海重要組件螺旋漿及錨作為紀念展示，現場闢為公園。
基隆區漁會辦理海功號已報廢海功號船體拆除工作14日動工，預計1個月內拆除。漁業署指出，海功號金屬結構船身長期展示八斗子海邊，鏽蝕嚴重，今年7月雷達塔被強風吹落，已有公共安全疑慮，決定拆除，現地規畫為海功號展示公園。
聳立在碧砂漁港入口處右側的漁業試驗船海功號，共執行53航次的海洋試驗調査，輝煌歷史恰如其名「功在海洋」，讓國人印象深刻。海功號1975年7月12日下水，曾4度遠赴南極探測南極蝦漁場資源，功成身退後陳列在碧砂港邊。39年後，農委會漁業署在碧砂舉辦休閒港區啟用典禮，讓重新油漆的海功號繼續在碧砂見證台灣漁業發展史，成為觀光亮點及八斗子地標。
台灣水產試驗所打造的海功號在1975年首航，在台灣北部海域的漁場進行試驗和調查作業。1977年更遠航南極洋，滿載13公噸的南極蝦返航，為台灣漁業帶回許多珍貴海洋生物研究資料。
曾有人建議整修讓民眾可以進入船內參觀，但漁業署考量海功號是鐵殼船，生鏽情況嚴重，民眾只能從外面參觀，漁業署重新油漆外殼，船內部分鏽蝕嚴重的結構先移除。
漁業署說，自民國99年受贈海功號以來，都有定期保養維護，但海岸環境船體風化侵蝕嚴重，107年12月委託中國驗船中心登船檢驗船身，船體結構嚴重鏽蝕及穿孔破洞，邀相關單位研商後，安全考量朝拆除方向進行辦理。
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