全國金牌農村競賽 赤科山社區奪銀牌振奮偏鄉

花蓮玉里鎮赤科山社區獲全國金牌農村競賽銀牌獎，為這個偏遠社區帶來鼓舞，待疫情趨緩後，將前往德國農村進行國際交流參訪，也讓台灣農村永續發展再耀國際。

象徵全國農村最高榮譽的「第二屆金牌農村競賽」昨天舉行頒獎典禮，代表花蓮縣的玉里鎮赤科山社區歷經重重考驗，從全國22個縣市、784個農村代表中終脫穎而出，獲得銀牌獎。

早在日治時期，山上長滿赤柯木，日本人將堅硬的赤柯木材砍下運往日本，做為製作槍托及高級家具。八七水災後，陸續有來自宜蘭及嘉義各地居民移入開墾，當時耆老將地名取做「赤科山」。早期種植玉米、花生、地瓜等雜糧，後來自嘉義山區引進金針種植，經過60多年的努力，已從一片荒蕪的山頭轉變成以金針花海聞名的觀光勝地。

剛卸任的赤科山社區發展協會理事長陳期泓接受中央社記者訪問表示，競賽的初審、複審都在他任內完成，赤科山社區只有50多戶、200多人，常住人口約100多人，這個位在山頭的小社區要與全國的社區競爭，能獲獎非常不容易。

陳期泓說，赤科山區可說是一個好生活之處，居民團結、互相照顧，保有傳統農村的氣氛；每年花季服務來自全國、甚至世界各地遊客，此外，居民刻苦勤奮，農產值也相當可觀。

農委會水土保持局花蓮分局長陳淑媛說明，早在1981年起，當時的山地農牧局即投入赤科山農村產業道路等基礎建設，輔導社區於2008年參加農村再生培根計畫，並在2014年9月核定通過農村再生計畫，給予支持輔導，社區各項基礎建設及人員導覽解說等軟硬體建設逐步完善。

赤科山社區通過農委會「2019年優遊農村體驗遊程」評鑑後，協助社區針對22處店家及山上各路口節點，規劃設置極具地方特色的意象導覽指標與全區走讀地圖，並與台灣鐵路局合作行銷赤科山金針花海美景、美食。

水保局指出，「金牌農村競賽」的構想，源自於德國鄉村發展經驗，1961年德國開辦農村競賽，以由下而上的方式，成功激勵不少村莊，翻轉成未來性十足的居住地。因此以推動農村三生－生產、生活、生態，並著重未來遠景及實踐方案的競賽，3年一屆方式來推動台灣農村發展。